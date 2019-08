vor 50 Min.

Abc-Schützen sollen zu Fuß zur Schule gehen

Etwa 1000 Erstklässler werden sich im Landkreis Aichach-Friedberg in zwei Wochen allein auf den Schulweg machen. Kreisverkehrswacht empfiehlt Eltern den Weg schon jetzt mehrmals mit den Kindern abzulaufen

In wenigen Wochen machen sich im Wittelsbacher Land wieder rund 1000 Kinder erstmals auf dem Weg zur Schule. Damit die Abc-Schützen auch sicher ankommen, empfiehlt die Verkehrswacht schon jetzt, den Schulweg zu üben. Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck, erklärt: „Mit unseren Verkehrssicherheitstagen versuchen wir als Kreisverkehrswacht schon im Kindergarten, den Mädchen und Buben möglichst früh beizubringen, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält“. Unter dem Dach der Aktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ leisten alle mit der Verkehrssicherheit betrauten Organisationen einen wichtigen Beitrag. Auch die Eltern haben dabei eine herausragende Vorbildfunktion. Die sogenannten Elterntaxis sollten nach Möglichkeit auf ein Minimum beschränkt werden, wie auch der Bundeselternrat (BER) empfiehlt. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder zum Kindergarten bringen, sollten immer versuchen, auf der Straßenseite anzuhalten, auf der die Schule ist. So braucht das Kind die Straße nicht zu überqueren.

Zur Bewältigung des sicheren Schulweges empfiehlt die Verkehrswacht, den sichersten Schulweg auszuwählen. Oft lohne sich ein kleiner Umweg, gerade wenn dadurch Ampeln oder von Schülerlotsen betreute Wege genutzt werden können.

Eltern sollten den ausgewählten Weg vor dem ersten Schultag mit dem Kind abgehen und schrittweise demonstrativ das vorbildliche Verhalten erklären. Der Weg sollte zu der Tageszeit und an dem Wochentag begangen werden, an dem das Kind auch zur Schule unterwegs sein wird. Das Vorschulkind sollte unterwegs unter Aufsicht eines Erwachsenen selbstständig Lösungen und Verhaltensweisen vorschlagen, empfiehlt die Kreisverkehrswacht. „Unterstützen Sie das Kind mit Lob. Korrigieren Sie mit Geduld und geben Sie ein gutes Beispiel“, heißt es dort. Der Weg und das richtige Verhalten sollten mehrfach vor dem ersten Schultag geübt werden. Bevor das Kind alleine zur Schule geht, sollten Eltern darauf achten, ob es am Bordstein immer anhält, den Blickkontakt mit den Autofahrern sucht, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, die eigene Absicht deutlich anzeigt und die Geschwindigkeit von Autos abschätzen kann.

Außerdem sollte das Kind immer so rechtzeitig auf den Weg geschickt werden, dass es ihn in Ruhe bewältigen kann, auch wenn mal etwas dazwischen kommt.

Die Kinder sollen so angezogen sein, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden können. Wer das Kind mit dem Auto zur Schule bringt, sollte so parken, dass es die Schule erreichen kann und keine anderen Kinder gefährdet werden. Abc-Schützen sollen ihren Schulweg möglichst zu Fuß zurücklegen. Das Fahrrad kommt am besten erst nach der Ausbildung in der Jugendverkehrsschule infrage, wenn die Fahrradprüfung erfolgreich bestanden ist. (hbe)

