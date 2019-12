vor 23 Min.

Abfall vermeiden: Macht Aichach mit?

Den eigenen Becher oder die Box mitbringen, nachhaltig produzierte Kleidung kaufen: All das ist in der Paarstadt möglich. Doch wird dieses Angebot auch genutzt? Wir fragten nach

Von Anna Breumair

Deutschlands Müllberge wachsen. Es wird so viel Plastik verbraucht wie noch nie. Im Jahr 2017 produzierte jeder Bürger 226,5 Kilogramm Verpackungsmüll. Das soll sich ändern, aber was kann der Einzelne tun? Den eigenen Kaffeebecher oder die eigene Box mitbringen und nachhaltige Kleidung kaufen? Wir haben uns in Aichacher Geschäften umgehört, ob die Bürger diese Angebote annehmen.

Laut Gerhard Bauer, Inhaber der Bäckerei Bauer, nutzen ungefähr zwei Prozent aller Kunden, die Möglichkeit, den eigenen Becher mitzubringen. Das sind im Schnitt fünf Personen pro Woche. Das Befüllen der eigenen Becher dauert oft etwas länger, weil die mitgebrachten Kaffeebecher zu groß für die Maschine sind und der Kaffee erst in ein anderes Gefäß gefüllt werden muss. „Die Kunden wollen nicht warten und steigen dann auf den gängigen To-Go-Becher um“, erklärt Bauer. Seiner Meinung nach werde das Angebot mit den Bechern langsam angenommen. Auch bemerkt er, dass immer mehr Bürger Stofftaschen von zu Hause mitbringen oder Papiertüten beim Einkauf ein zweites Mal verwenden.

Sabine Finkenzeller, Inhaberin des Café Central, erzählt, dass nicht viele Kunden ihren Kaffee im eigenen Becher abholen. „Als das Thema vor einiger Zeit noch aktueller war, haben viele ihren Kaffeebecher mitgebracht. Jetzt ist der Boom aber weg.“ Behälter der Kunden zu befüllen, bietet das Central nicht an. In den Bäckereien Scharold und Ihle zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Wie die Verkäuferinnen berichten, bringen durchaus Kunden ihren Kaffeebecher mit, aber nur wenige.

Im Bioladen Naturkost Querbeet ist Angelika Stierle mit ihren Kunden zufrieden. „Viele bringen ihre eigene Stofftasche oder ein Netz mit und kaufen so Obst, Gemüse und Brot ohne Tüte. Bestimmt 80 Prozent machen das so.“ Auch zur Käsetheke kommen die Kunden mit der eigenen Box. Das ist für Stierle allerdings arbeitsaufwendiger. „Ich darf die Box nicht berühren und das Gewicht der Box auch nicht mitwiegen“, erklärt sie. Trotzdem ist sie froh darüber, dass immer mehr Menschen auf Müllvermeidung achten – auch dank der Medien.

Nachhaltig produzierte Kleidung gibt es in Aichach ebenfalls. Im Geschäft Heimatsport setzt man zum Beispiel auf Tencel, eine aus natürlichen Rohstoffen industriell hergestellte Faser oder Merinowolle. Ralph Lechner und Corinna Gesell schildern, dass ihre Kunden verstärkt nach derartiger Kleidung fragen. Doch auch kurze Lieferwege und faire Arbeitsbedingungen seien wichtig für den Umweltschutz.

Auch im Laden Zartherb Mini wird nachhaltige Kleidung verkauft. Wie Verkäuferin Stefanie Lenzgeiger berichtet, fragen viele Kunden nach Bio-Baumwolle. „Den Kunden ist ein hoher Baumwollanteil wichtig. Wenn Kinder Neurodermitis haben, wird vor allem nach Baumwolle ohne Giftstoffe gefragt.“ Auch Beißringe aus pflanzlichen Stoffen und Spielzeug aus zertifiziertem Holz werden angeboten.

Wie Teresa Wörle von der Pressestelle des Landratsamts mitteilt, wissen die Mitarbeiter der Kommunalen Abfallwirtschaft, dass die nachhaltigen Angebote noch besser angenommen werden müssen. Deshalb hätten sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren – unter anderem mit der Broschüre „Wir haben es in der Hand“, die Tipps für ein umweltfreundlicheres Leben gibt.

Zudem ist die Kommunale Abfallwirtschaft mit Ständen an Märkten präsent. An Schulen bieten die Mitarbeiter ein „Abfalltheater“ an und zeigen den Kindern spielerisch die Problematik der wachsenden Müllberge auf. Auch Volkshochschulkurse zum Thema gibt es.

Weitere Tipps gibt es unter www.lra-aic-fdb.de/abfallwirtschaft

