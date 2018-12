28.12.2018

Abfallverwertung ist ab Januar öffentlich-rechtlich

Umwandlung spart Steuern und entlastet Bürger. Früherer SPD-Kreisrat Krazeisen spricht von Verschleppung zum Nachteil der Gebührenzahler. Das Heizkraftwerk sieht sich als Entsorger und Energieproduzent auf einem guten Weg

Von Christian Lichtenstern

Im Juli haben die Gesellschafter der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA) die Umwandlung in ein Kommunalunternehmen beschlossen. Zum Jahreswechsel ist es soweit. Träger ist dann der Abfallzweckverband Augsburg (AZV). Ein Zusammenschluss der Stadt Augsburg, des Landkreises Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg.

Bei der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats ist Landrat Klaus Metzger, bislang Aufsichtsratsvorsitzender, zum Verwaltungsratsvorsitzenden gewählt worden. Geschäftsführer Dirk Matthies der die AVA seit 2010 leitet, ist ab Januar Vorstand des Kommunalunternehmens. Mit dem Wechsel in eine öffentlich-rechtliche Organisationsform werde die Rekommunalisierung vollendet, so die AVA in einer Mitteilung. Bereits seit Anfang 2015 ist die Gesellschaft mit Ausstieg des privaten Gesellschafters Schwäbische Entsorgungsgesellschaft (eine Tochter des Energieversorgers LEW) in kommunaler Hand. Aus der Umwandlung ergeben sich insbesondere finanzielle Vorteile bei der Steuer und damit eine Entlastung der Gebührenhaushalte. Die Rekommunalisierung war zuletzt auch Thema im Kreistag (wir berichteten): SPD-Fraktionschef Roland Fuchs fragte nach, ob das nicht verschleppt worden sei. Seit über einem Jahrzehnt stehe das Thema auf der Tagesordnung und schon vor vier Jahren seien die Gesellschafteranteile der SE von den Kommunen übernommen worden. Seine Frage: Warum dauerte die Umwandlung so lange und sei damit nicht Geld der Gebührenzahler verschwendet worden? Antwort Landrat Metzger (CSU): „Ein klares Nein.“ Die Rekommunalisierung sei eine hochkomplexe Aufgabe und enorm aufwendig gewesen.

Hinter der Anfrage steht der frühere SPD-Kreisrat Hansjörg Krazeisen. Er hat schon vor einiger Zeit Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, der Regierung von Schwaben, gegen den Landkreis Aichach-Friedberg und den Abfallzweckverband in dieser Sache eingelegt. Seit Ende 2007 sei den verantwortlichen Kommunalpolitikern bekannt, dass die AVA in ein Kommunalunternehmen umgewandelt werden sollte, um Steuern zu sparen. Und Anfang 2013 habe der Kommunale Prüfungsverband in seinem Bericht nochmals darauf hingewiesen, dass die ungünstigen gesellschaftsvertraglichen Regelungen immer noch bestünden, verweist Krazeisen. Spätestens zum Ausstieg des privaten Gesellschafters Schwäbische Entsorgungsgesellschaft Anfang 2015 hätte die Rekommunalisierung abgeschlossen sein müssen, ist Krazeisen überzeugt. Der langjährige Aufsichtsrat der Abfallverwertung trat 2008 zum Höhepunkt der AVA-Affäre unter Protest zurück. Das schleppende Agieren über elf Jahre sei kein Gütezeichen für die kommunale Selbstverwaltung, so der frühere Kommunalpolitiker heute. Es habe zudem für den AZV und damit dem Gebührenzahler einen materiellen Nachteil zur Folge, kritisiert Krazeisen. Die Regierung von Schwaben sah dagegen nach einer Prüfung kein Fehlverhalten.

Die AVA sieht sich derweil gut aufgestellt. Die Anlagen seien hochmodern und gewährleisteten nicht nur die Entsorgungssicherheit von über einer Million Menschen in der Region, sondern sei auch wirtschaftlich, sicherheits- und umwelttechnisch auf hohem Niveau, heißt es in der Mitteilung. Dazu leiste das Unternehmen auch einen wichtigen Beitrag zu einer dezentralen, umweltfreundlichen Energieversorgung.

Die ehemalige Kompostierungsanlage ist zu einer Bioabfallvergärungsanlage umgebaut worden, um das volle Potenzial des Bioabfalls zu nutzen. Die Aufbereitungsanlage erzeugt im Jahr rund 37 Millionen Kilowattsstunden regenerativ erzeugtes Biogas. Mit dieser Energiemenge könnten beispielsweise 4000 gasbetriebene Fahrzeuge jährlich jeweils 15000 Kilometer zurücklegen können. Aus dem Abfallheizkraftwerk speist die AVA jährlich rund 63 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie und rund 200 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie in die Netze der Stadtwerke Augsburg ein. Die Energiequelle, der Restabfall aus den Haushalten und Gewerbebetrieben der Region, bestehe zur Hälfte aus regenerativem Material. Damit können rund 43000 Haushalte umweltfreundlich mit Strom und Wärme versorgt werden.

Daneben erzeugt die AVA mit einer der größten Dachflächen-Photovoltaikanlagen der Region jährlich weitere rund 0,9 Millionen Kilowattstunden emissionsfreien Strom. Der von der AVA allein durch Heizkraftwerk und Solarzellen erzeugte Storm, entspricht in etwa elf Prozent des Verbrauchs an elektrischer Energie im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg. Dazu erzeugt das Werk in Lechhausen aber noch ein Vielfaches an Wärmenergie. Ein Teil des Energiekonzepts der AVA ist der mobile Wärmetransport, mit dem das Schulzentrum in Friedberg mit Abwärme aus dem Abfallheizkraftwerk versorgt wird.

