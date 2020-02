vor 7 Min.

Abriss: Alte Posthalle in Aichach verschwindet

Nun ist sie Geschichte: die Alte Posthalle in Aichach. In diesen Tagen wird das Gebäude abgerissen. Was auf das Gelände künftig kommt, steht bereits fest.

Abgerissen wird in diesen Tagen die ehemalige Betriebs- und Lagerhalle der Post an der Bahnhofstraße in Aichach. Dort soll ein dreistöckiges Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Das entsteht auf dem Gelände der alten Posthalle

Das Vorhaben war im September im Bauausschuss Thema. Im Erdgeschoss sind Büros vorgesehen, im ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt acht Wohnungen.

