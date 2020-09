11.09.2020

Absage in Aichach: Für die Paartalia fällt der Fasching aus

In dieser Saison hatte die Paartalia noch einen glänzenden Auftritt beim Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Daraus wird im kommenden Jahr nichts. Die Faschingsgesellschaft sagt alle ihre Veranstaltungen für das kommende Jahr ab.

Wegen der Corona-Pandemie sagt die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ihre Bälle und Showabende für die nächste Saison ab.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia setzt die kommende Faschingssaison coronabedingt aus und hat alle Veranstaltungen für 2020/2021 abgesagt. Das teilt die Faschingsgesellschaft mit.

Aichach: Paartalia-Garde hat das Training schon gestartet

In der Vereinsarbeit der Paartalia hatte sich seit März einiges verändert: Seit Monaten keine „richtigen“ Sitzungen des Präsidiums oder Ausschusses mehr, alles läuft via Videokonferenzen. Das Training der großen Garde hatte bereits begonnen, natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln. Man war bereits mitten in den Vorbereitungen für die kommende Faschingssaison, immer unter Beobachtung der weiteren Entwicklungen der Pandemie.

Jetzt erklärt Präsident Peter Niesel: „Aufgrund der neuesten Ereignisse haben wir beschlossen, die kommende Faschingssaison 2020/2021 auszusetzen.“ Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, die aktuelle Lage in verschiedenen Blickwinkeln durchleuchtet und auch Rat bei Vertretern der Stadt und des Landkreises gesucht. Am Ende seien Pro und Kontra abgewogen worden, schildert Niesel: „Uns liegt vor allen Dingen die Gesundheit unserer Mitglieder und Besucher am Herzen. Um das gesundheitliche und finanzielle Risiko für unseren Verein zu umgehen, haben wir uns für diesen Weg entschieden.“

Mit ausschlaggebend für die endgültige Entscheidung war die kürzliche Äußerung von Gesundheitsminister Jens Spahn zum kommenden Fasching: Er könne sich den Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie, schlicht nicht vorstellen. Vor Kurzem wurde das Großveranstaltungsverbot bis Ende Dezember 2020 verlängert. Derzeit gibt es noch kein konkretes Verbot, jedoch haben schon einige Vereine mit einer Absage reagiert. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts You-Gov befürworten zwei Drittel der Erwachsenen (67 Prozent) eine bundesweite Absage aller kommenden Karnevalsfeiern.

1991 hat die Paartalia den Fasching abgebrochen

Die Paartalia gibt es seit 1973, eine Absage hat es in der Vereinsgeschichte bisher nicht gegeben. 1991 hatte man aufgrund des Golfkriegs die Saison kurzfristig abbrechen müssen. „Die derzeitige Lage stellt uns vor neue Herausforderungen, das gesundheitliche Risiko ist einfach zu groß“, so Niesel. Trotzdem spielen für die Aichacher Faschingsgesellschaft die Brauchtumspflege zum Fasching und der Vereinsgeist eine sehr große Rolle. „Das Training findet in reduziertem Umfang weiterhin statt, um uns optimal auf die Saison 2022 vorzubereiten. Für unsere Social-Media-Kanäle haben wir uns bereits überlegt, wie wir die Wartezeit auf den nächsten Fasching verkürzen und etwas Stimmung verbreiten können“, betont Niesel.

So reagieren die Fans der Aichacher Paartalia

Die Faschingsfans reagieren laut Paartalia bedauernd, aber sehr verständnisvoll auf die Nachricht der Paartalia. „Sehr schade, aber zu 100 Prozent aus meiner Sicht richtig entschieden“, kommentiert ein Facebook-Nutzer.

Fasching ja oder nein: Wie verhält sich Zell ohne See?

Ob es in Aichach nun doch noch Fasching geben wird, hängt nun von der Griesbeckerzeller Faschingsgesellschaft Zell ohne See ab. Die Faschingsgesellschaft im Stadtteil Griesbeckerzell hat im August angekündigt, dass die Entscheidung über die Faschingssaison 2020/2021 im September fallen solle. (AZ)

So schön war der Paartalia-Fasching in der vergangenen Saison:

