00:34 Uhr

Abschied bei Freiwilliger Feuerwehr Aichach: Michael Sieber ist jetzt ihr Ehrenkommandant

18 Jahre lang stand Michael Sieber als Kommandant an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Aichach, jetzt ist er Ehrenkommandant. Diese besondere Auszeichnung war eine von mehreren Ehrungen, mit denen er zum Abschied bedacht wurde. Wie berichtet, hat der Brandmeister sein Amt bei den Neuwahlen am Dienstag abgegeben (wir berichteten).

Die Ernennung zum Ehrenkommandanten überreichte auf Stadtratsbeschluss Bürgermeister Klaus Habermann. Er sagte, Sieber sei vor 18 Jahren in große Fußstapfen getreten als Nachfolger von Sepp Krammer. Er habe das mit Bravour gemeistert. Der Bürgermeister erinnerte an zukunftsweisende Investitionen, die während Siebers Amtszeit getätigt wurden, bis hin zur neuen Feuerwehrzentrale. Die Stadt habe sich immer gut aufgestellt gewusst. „Wir wissen das hohe Engagement, die Verlässlichkeit und die Professionalität zu schätzen“, sagte er. Michael Sieber sei „durchaus impulsiv, wie es sein Naturell ist, aber saucool im Einsatz“, so Habermann. Als Einsatzleiter habe er ihn stets absolut souverän erlebt, nicht zuletzt beim Zugunglück im Mai 2018. An Sieber richtete der Bürgermeister ein „herzliches Vergelt’s Gott“ für seinen hohen Einsatz, seine Loyalität und den stets vertrauensvollen Umgang. „Das hat sich rentiert für die Feuerwehr und für die Stadt.“ Ein Trost war ihm, dass er Sieber in der Stadtverwaltung auch künftig in seiner Nähe wisse. Sieber blicke auf 18 Jahre Erfahrung zurück. Diese, gab er Siebers Nachfolger Christoph Fischer mit auf den Weg, sollte sie nutzen.

Landrat Klaus Metzger sagte der Feuerwehr für den Katastrophenschutz herzlichen Dank und insbesondere den scheidenden Führungspersönlichkeiten. Mit Sieber und dem Vorsitzenden Hannes Ziegler habe die Feuerwehr „richtig Glück gehabt“, betonte er. Er bedauerte, die Bitterkeit, die im Zusammenhang mit dem Wechsel an der Spitze aufgetaucht sei und appellierte an die Wehr, nach vorne zu blicken. „Ihre Leistung steht sowieso außerhalb jeder Diskussion“, sagte er. „Ein Kommandant muss auch ein kritischer Kopf sein“, sagte er an Sieber gewandt. Sieber habe sich immer für die Feuerwehrbelange mit Kampfgeist eingesetzt und auch den Mut gehabt, öffentlich manches kritisch zu hinterfragen. Nicht alle Entscheidungen seien im Ehrenamt richtig und wichtig, so Metzger.

Kreisbrandrat Christian Happach gab mit einigen Zahlen einen Eindruck davon, was Michael Sieber geleistet hat: fast 3000 Einsätze in seiner aktiven Feuerwehrzeit, etwa 1000 als Kommandant, 46 Lehrgänge und Fortbildungen. Dazu kamen neue Fahrzeuge für den Fuhrpark wie das LF 20, die Drehleiter oder zuletzt das Wechselladerfahrzeug sowie das neue Feuerwehrhaus. Für seine umfangreichen Verdienste steckte Happach Sieber das Ehrenkreuz des Feuerwehrverbandes in Silber an.

Die Verdienste von Sieber würdigte auch Peter Meitinger, der Siebers 18 Jahre als Kommandant zwölf Jahre als Feuerwehrreferent begleitet hat. Sie seien nicht immer einer Meinung gewesen, ihr gemeinsames Anliegen aber war das Wohl der Feuerwehr.

Für die Aichacher Feuerwehr dankte Hannes Ziegler Sieber, der im November 1981 in die Feuerwehr eingetreten ist. Er hinterlasse eine hochfunktionale Feuerwehr.

Michael Siebers Stellvertreter Werner Mayer sagte, Sieber sei sein Amt eine Ehre gewesen. Er habe 18 Jahre lang sein komplettes Leben der Feuerwehr untergeordnet. Unter großem Applaus wurde Sieber zum Ehrenmitglied ernannt. (bac)

