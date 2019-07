00:31 Uhr

Abschied mal zwei bei Maxigruppe

Neues Team leitet Kühbacher Gruppe. Noch Plätze frei

Die Kühbacher Maxigruppen feierten im Pfarrhof gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Großeltern bei herrlichem Wetter ihren Abschied. Es war ein Abschiedsfest, bei dem nicht nur alle Kinder in den Kindergarten verabschiedet wurden, sondern auch das komplette Team mit Monika Riedlberger, Sabine Bergamo, Rosi Amesreiter und Jeanette Jacobi. Die Maxigruppe wird zukünftig von der Erzieherin Patricia Marxmüller geleitet. Sie wird mit drei weiteren neuen Erzieherinnen die Montag/Dienstag- und Mittwoch/Donnerstag-Maxigruppen im alten Feuerwehrhaus betreuen. Es sind noch Plätze frei.

Monika Riedlberger begrüßte die Anwesenden und gab einen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Mädchen und Buben, die ab September in den Kindergarten gehen, zeigten, was sie über das ganze Jahr an Liedern und Spielen gelernt haben. Als Erinnerung an das Maxigruppenjahr überreichten die Betreuerinnen mit den Handpuppen Mimi und Tobi Stofftaschen mit Handabdruck und ein Gruppenfoto. Die Mütter bedankten sich bei den Betreuerinnen für die liebevolle und familiäre Betreuung und überreichten ebenso Geschenke. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. (mz-)

