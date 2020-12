vor 17 Min.

Abschied nach 21 Jahren: Der letzte Tag als Aichachs Kämmerer

Er packt: Seinen letzten Arbeitstag hatte am Mittwoch Wilhelm Rottenkolber als Leiter der Aichacher Finanzverwaltung. Seinen letzten Haushalt nahm er natürlich nicht mit in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Plus Leiter Wilhelm Rottenkolber verlässt nach 21 Jahren die Aichacher Finanzverwaltung. Er blickt auf Herausforderungen und eine große Krise zurück. Ein Kassensturz.

Von Claudia Bammer

Viel einpacken musste Wilhelm Rottenkolber in seinem aufgeräumten Büro im Alten Rathaus in Aichach nicht. "Ich bin nicht der Typ, der zehn Fotos von seiner Frau auf dem Schreibtisch stehen hat", sagt er. Ein paar Kleinigkeiten, ein großes, gerahmtes Foto von einer Mountainbike-Tour über die Alpen, das war's. Am Mittwoch war sein letzter Arbeitstag nach gut 21 Jahren als Leiter der Aichacher Finanzverwaltung und 46 Jahren Berufsleben. Mit dem Jahreswechsel beginnt für den 62-Jährigen die Freistellungsphase der Altersteilzeit, in zwei Jahren dann die Rente.

Etwas mehr als 21 Jahre lang hatte Rottenkolber die Finanzen der Stadt fest im Griff. Nicht einmal im turbulenten Corona-Jahr musste er einen Nachtragshaushalt aufstellen. In dieser Zeit hat die Stadt etwa eine Milliarde Euro bewegt, hat er ausgerechnet. Obwohl sich in der Stadt viel getan hat und viel investiert wurde, sind die Schulden von 18 auf 8,4 Millionen Euro gesunken. Dabei ging es Rottenkolber nie um den Schuldenabbau an sich, sondern um Spielraum zu schaffen für neue Aufgaben.

Er genießt parteiübergreifend Respekt

Im Stadtrat genoss er parteiübergreifend uneingeschränkten Respekt für seine seriöse Haushaltsführung. Bei Bürgermeister Klaus Habermann, der "Mister Zuverlässig" als hochkompetenten, loyalen Mitarbeiter und Ratgeber lobte, ist das Bedauern über sein Ausscheiden groß. Wie sehr ihn seine Mitarbeiter und Kollegen in der Verwaltung geschätzt haben, zeigte sich am Mittwoch bei seiner Verabschiedung in kleiner Runde, zu der auch der frühere Bauamtsleiter Josef Hell und Ordnungsamtsleiter Gerhard Roch launige Worte beisteuerten. Die Verwaltungsmitarbeiter hatten eigens für ihn ein Video über "das bisschen Haushalt" gedreht, inklusive "Kleinem Zapfenstreich" von der Magnusgruppe.

Wegen Corona wurde Wilhelm Rottenkolber in kleiner Runde verabschiedet. Bürgermeister Klaus Habermann (links) überreichte ihm seine persönliche Rentenkasse, ein süßes Sparschwein. Bild: Claudia Bammer

Die 21 Jahre sind wie im Flug vergangen, sagt Rottenkolber. Dabei hat der gebürtige Kühbacher zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nach der Schulzeit in Kühbach, wo er auch Fußball spielte, absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung bei der Bahn in Schrobenhausen. Im Januar 1982 fing er im Landratsamt in Aichach im Bereich Wasserrecht an, wechselte in die Kreisfinanzverwaltung. 1990 wurde er Leiter der Hauptverwaltung, 1993 persönlicher Referent des Landrats Theo Körner. Ab 1995 leitete er die Haupt- und Personalverwaltung. Mit einem Studium der Betriebswirtschaft an der Verwaltungswirtschaftsakademie in München bildete er sich weiter.

Aus dem Landratsamt zur Stadt

Aichacher wurde er der Liebe wegen: 1985 heiratete er eine Unterwittelsbacherin. Seitdem ist der Aichacher Stadtteil seine Heimat. Im Mai 1999 wechselte er vom Landratsamt zur Stadt Aichach als Nachfolger von Stadtkämmerer Josef ("Charly") Braun. Habermann erinnert sich: "Vielleicht hab ich ihn auch ein wenig abgeworben..." Der damalige Landrat Körner sei nicht erfreut gewesen. Für die Stadt sei es aber eine gute, weise Entscheidung gewesen.

Wilhelm Rottenkolber, als er 1999 Leiter der Finanzverwaltung der Stadt Aichach wurde. Bild: Martin Deibl

Bei der neuen Aufgabe kam Rottenkolber sein Faible für Zahlen, Organisation und Planung zugute. "Viele schöne, spannende Herausforderungen" habe er erlebt. Die Kooperation der städtischen Wasserversorgung mit dem Wasserzweckverband Magnusgruppe nennt er da. Die komplizierte Gründung des Zweckverbands für das interkommunale Gewerbegebiet mit der Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg. Den Kauf und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes, das sich durch die Vermietung selbst trägt. Die Umstellung auf den digitalen Workflow.

Lebhaft in Erinnerung: die große Krise 2001

Lebhaft in Erinnerung ist ihm die große Krise 2001. Wegen einer Konjunkturflaute und den Auswirkungen einer Steuerreform sanken die Gewerbesteuereinnahmen von 13,2 auf 3,2 Millionen D-Mark, erzählt er. "Da ist es ganz schwer geworden." In der Folge rief der Stadtrat 2003 eine Strukturkommission ins Leben, die die freiwilligen Leistungen der Stadt und Gebühren auf den Prüfstand stellte. Rottenkolber ist noch heute beeindruckt vom Zusammenhalt im Stadtrat und in der Verwaltung, um den Haushalt zu konsolidieren. Letztlich habe die Stadt die Krise "mit einem blauen Auge überstanden" und sei sogar gestärkt aus ihr hervorgegangen, sagt er.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt schenkten Wilhelm Rottenkolber zum Abschied einen besonderen Fahrradhelm. Bild: Claudia Bammer

Auch heute sind die Einnahmen der Stadt wegen der Corona-Pandemie ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch sei die Situation damals unsicherer gewesen, sagt Rottenkolber. "Keiner wusste, wie es mit der Gewerbesteuer weitergeht." In diesem Jahr trat die Stadt gleich zu Beginn der Pandemie bei den Ausgaben auf die Bremse und Rottenkolber konnte sein letztes Jahr als Kämmerer ohne Nachtragshaushalt beenden. Der Schuldenabbau der vergangenen Jahre zahle sich jetzt aus. "Das tut gut, wenn es jetzt ein paar Jahre enger wird." Der Schuldenabbau hatte für ihn immer den Sinn, für neue Aufgaben gewappnet zu sein.

Vorfreude auf die freie Zeit

Jetzt freut sich Rottenkolber auf die freie Zeit. Die will er mit seinen Hobbys füllen, soweit Corona das zulässt. Die Berge sind seine Leidenschaft: Skifahren, Skitouren gehen, Wandern, Mountainbiken, Rennradfahren. Der Gardasee-Fan liebt klassische Musik und spielt selbst ein Instrument: die Steirische Harmonika ("Gut für den Kopf"). Beginnen will er den neuen Lebensabschnitt erst einmal "wie einen langen Urlaub".

