Abseits der Political Correctness

Florian Simbeck bringt zur Comedy Lounge drei Gäste mit

Bereits zum neunten Mal findet am Sonntag, 29. September, Florian Simbecks legendäre Comedy Lounge im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) statt. Pünktlich zur Wiesnzeit präsentiert Florian Simbeck drei Comedy-Hochkaräter aus Bayern. Unter anderem den bereits im Canada vom Publikum gefeierten Ralf Winkelbeiner. Außerdem treten Hans Thalhammer und Sebastian Richartz auf.

Ralf Winkelbeiner ist ein bayerisches Original, wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung und immer leicht am Granteln – aber mit einem Augenzwinkern. Er nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die absurdesten Dinge und Situationen des Alltags: vom falsch verstandenen Selfie bis hin zum Klopapier mit Bildern darauf.

Der Niederbayer Hans Thalhammer hat mit der ersten wöchentlichen offenen Bühne für Stand-up-Comedy in München vor zwei Jahren eine wahre Stand-up-Bewegung angestoßen.

Sebastian Richartz gewann nach ersten Schritten auf den Undergroundbühnen der Republik zahlreiche Comedy-Slams mit trockenem Stand-up abseits jeder Political Correctness. Unbekümmert und unerbittlich sucht er mit seiner eher ausgefallenen Sicht auf die Welt den Humor an Stellen, an denen sonst niemand zu suchen wagt. (AN)

Beginn ist am Sonntag, 29. September, um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.

