vor 45 Min.

Abstandsregeln beim Bauen: Landratsamt wehrt sich gegen Kritik

Plus Die Obergriesbacher Abstandsflächensatzung macht Probleme bei einem Bauantrag. Kritik aus dem Gemeinderat kontert das Landratsamt: Die Gemeinde wusste Bescheid.

Kritik hatte es im Gemeinderat Obergriesbach am Landratsamt gegeben. Der Grund: Wegen der Satzung, die die Gemeinde Obergriesbach zu den Abstandsflächen erlassen hatte, wurde ein Bauantrag bislang nicht genehmigt. Deshalb gab es aus den Reihen der Gemeinderäte Kritik am Landratsamt.

Das Landratsamt wehrt sich dagegen in einer Pressemitteilung: Die Kritik am Landratsamt beziehungsweise der Bauaufsichtsbehörde sei "in keiner Weise gerechtfertigt". Es handele sich um gesetzliche Regelungen, die der Freistaat Bayern und die Gemeinde Obergriesbach getroffen hätten, nicht das Landratsamt. Das Staatliche Bauamt habe alle Gemeinden bereits vor dem Satzungserlass schriftlich auf genau diese Folgen aufmerksam gemacht.

Obergriesbach hat noch strengere Anforderungen für's Bauen

Zum Hintergrund: Der Freistaat Bayern hat sich zugunsten der Nachverdichtung entschieden und in einer Novelle zur Bauordnung die Anforderungen an die Abstandsflächen im Ergebnis gelockert. Die Gemeinde Obergriesbach hat sich gegen diese Lockerung entschieden und eine Satzung entsprechend der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags erlassen, die sogar noch strengere Anforderungen an die Abstandsflächen stellt als nach altem Recht. Gerade darauf habe das Landratsamt die Gemeinde Obergriesbach schon im Vorfeld hingewiesen, betont das Landratsamt in seiner Stellungnahme.

Eine Übergangsvorschrift, wie sie ebenfalls im Gemeinderat gefordert wurde, ist vom Gesetzgeber für die Bauordnungsnovelle nicht vorgesehen. Das Landratsamt schreibt, eine solche könne nur die Gemeinde in ihre Satzung aufnehmen, etwa um Ausnahmen für bereits gestellte Bauanträge zu regeln. Diese Entscheidung obliege jedoch allein der Gemeinde. Die Bauaufsichtsbehörde sei an die gesetzlichen Regelungen gebunden und vollziehe das Recht beziehungsweise das Satzungsrecht und dann die dort geregelten Ausnahmen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen