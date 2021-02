vor 16 Min.

Abstimmung: Wer baut das schönste Schneekunstwerk in Aichach-Friedberg?

Wir suchen die spektakulärsten Schneebauten in Aichach-Friedberg. Egal ob Iglu, Schneemann oder Dinosaurier: Schicken auch Sie uns ein Foto Ihres Kunstwerks.

Der Winter hat das Wittelsbacher Land fest im Griff. Nicht wenige Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg entdecken durch das viele Weiß ihre künstlerische Begabung: Überall sieht man Schneemänner, Iglus und andere weiße Schneebauten. Doch wer hat über den ganzen Winter hinweg das schönste, raffinierteste oder spektakulärste Kunstwerk zustande gebracht?

Schicken Sie uns bis Sonntag, 21. Februar, 12 Uhr, ein Foto Ihres Schneekunstwerks. Egal, ob klein oder groß, schief oder gerade, mit oder ohne Karottennase - alle Schneemänner oder sonstigen Tiere sowie Fabelwesen aus Schnee können mitmachen. Auch Iglus und weitere eindrucksvolle Schneebauten können zur Abstimmung geschickt werden.

Abstimmung: Schneebauten in Aichach-Friedberg gesucht

Es geht nicht unbedingt um Größe oder teure Accessoires - den perfekten Schneemann gibt es ohnehin nicht. Was zählt, ist die Liebe zum Detail und der Spaß am Bauen der Schneekunstwerke. Mitmachen können große und kleine Schneekünstler. Am Ende entscheiden unsere Leser über das schönste Werk.

Wer Schnee-König oder Schnee-Königin werden will, kann ein Foto vom Kunstwerk mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken - per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Wichtig ist, dass die E-Mail das Stichwort "Schnee" enthält. Ihre Kontaktdaten werden nicht weitergegeben. Eine kurze Bildbeschreibung sowie ein Foto in entsprechender Qualität und Größe wären wünschenswert.

Aichacher Nachrichten küren Schneekönig oder Schneekönigin

Alle eingesendeten Bilder werden anschließend auf der Internetseite der Aichacher Nachrichten veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen ihren Schneekönig selbst küren. Wir freuen uns auf Ihre Schneekunstwerke! (kmax, sry-)

