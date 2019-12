10:51 Uhr

Abstimmung beendet: Affing hat schönsten den Weihnachtsmarkt

Mehr als 750 Leser machen bei unserem Online-Voting mit, die meisten für den Affinger Weihnachtsmarkt. Stimmen Sie jetzt für das Bild des Jahres ab.

Von Sebastian Richly

Advent, Advent – welcher Weihnachtsmarkt ist im Wittelsbacher Land am schönsten? Das fragten wir seit rund einer Woche unserer Leser auf unserer Internetseite. Rund 750 Stimmen wurden für die fünf zur Wahl stehenden Weihnachtsmärkte abgegeben. Zur Auswahl standen der Aichach Christkindlmarkt, das Adventssingen in Pöttmes, der Adventszauber in Blumenthal, der Affinger Weihnachtsmarkt und der etwas andere Weihnachtsmarkt, die Schlossweihnacht in Pichl.

Abstimmung: Affinger Weihnachtsmarkt gewinnt vor Aichach und Pichl

Am Ende war das Ergebnis eindeutig. Mit fast 400 Stimmen kürten unsere Leser den Affinger Markt zum schönsten des Landkreisnordens. Spannend war das Rennen um Platz zwei. Hier setzte sich der größte Markt der Region, der Aichacher Christkindlmarkt gegen die Weihnacht auf Schloss Pichl durch. Nur 15 Stimmen gaben den Ausschlag. Auf Rang vier landete das Adventssingen in Pöttmes vor dem Adventszauber auf Schloss Blumenthal.

Die Adventszeit ist aber nun vorbei. Der Blick geht Richtung Silvester und dem neuen Jahr 2020. An dessen Ende gibt es dann auch wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte im Wittelsbacher Land.

Viel ist 2019 im Wittelsbacher Land passiert. Emotionen, Menschen und einzigartige Schnappschüsse. Welches ist Ihr Bild des Jahres?

24 Bilder Voting: Stimmen Sie für das Bild des Jahres 2019 ab Bild: Sebastian Richly

Online-Voting: Wir suchen das Bilder des Jahres 2019

Bis dahin können Sie noch bei einer weiteren Abstimmung auf unserer Internetseite mitmachen. Wir suchen das schönste Bild des Jahres 2019. Wir haben online für Sie 20 Bilder ausgewählt. Von atemberaubender Natur, über ungewöhnliche Aktionen bis hin zu den ganz großen Emotionen – klicken Sie sich durch und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab. Die Abstimmung läuft noch bis zum 6. Januar um 24 Uhr.

