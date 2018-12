17.12.2018

Abwasser wird in Rehling deutlich teurer

Die neue Kläranlage – hier ein Bild vom Tag der offenen Tür – schlägt sich in den Abwassergebühren nieder: Diese wurden jetzt deutlich erhöht.

Gemeinderat beschließt neue Gebühren. Darin ist der Neubau der Kläranlage berücksichtigt – und zwar rückwirkend

In seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel hat der Rehlinger Gemeinderat höhere Gebühren für das Abwasser beschlossen. Sie wurden unter Einbeziehung der Kosten für die neue Kläranlage neu kalkuliert und verschiedene Regelungen berücksichtigt, wie die bereits eingehobenen Verbesserungsbeiträge.

Sofern nur Schmutzwasser in die Kanalisation eingeleitet wird, bleibt es bei einem Ermäßigungssatz von 20 Prozent. Diskutiert wurde auch eine gesonderte Niederschlagswasserabgabe. Der Rat war jedoch der Ansicht, dass diese zu keiner größeren Beitragsgerechtigkeit führen würde. Zudem wäre ein erheblicher Aufwand nötig, um die betreffenden Beitragsflächen zu ermitteln. Wie unlängst beschlossen, wurden in die Kalkulation keine Kosten der Klärschlammentsorgung aus den Becken 2 und 3 einbezogen. Ebenso nicht berücksichtigt wurden die Abbruchkosten der alten Kläranlage; diese werden aus dem Gemeindehaushalt finanziert. Laut Bürgermeister Alfred Rappel werde auch keine Sonderrücklage mehr gebildet, da eine größere Investition derzeit nicht absehbar sei. In der Neukalkulation berücksichtigt wurden die kalkulatorische Verzinsung und die Abschreibungsdauer der Anlagenteile.

Bei Berücksichtigung all dieser Punkte ergeben sich nun wesentlich höhere Gebührensätze. Bei Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser kombiniert steigt der Kubikmeterpreis von 2,15 Euro auf 3 Euro je Kubikmeter. Bei Einleitung nur von Schmutzwasser werden statt bisher 1,72 Euro künftig 2,40 Euro je Kubikmeter Abwasser fällig. Dieser Erhöhung wurde vom Gemeinderat einhellig zugestimmt.

Durch diesen Beschluss war der nächste Tagesordnungspunkt eine reine Formsache. Es ging um die sich daraus ergebende Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rehling. Hier gab es ebenfalls Geschlossenheit im Gremium. Der Entwurf wurde als Satzung beschlossen. Die neuen Gebühren treten rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. Dies bedeutet eine höhere Nachzahlung bei der Jahresabrechnung 2018, da die Vorauszahlung auf den bisherigen Gebühren beruhte.

Eine zweite Änderung der Gebührensatzung betrifft die vorläufigen Beiträge (Verbesserungsbeiträge), die als Pauschale für Grundstücks- und Geschossflächen mit herangezogen werden. Dazu ändert sich die Satzung zum 1. Januar 2019 wie folgt: Der vorläufige Beitrag beträgt pro Quadratmeter Grundstücksfläche 2,16 Euro, und pro Quadratmeter Geschossfläche 12,13 Euro. In den bisherigen Sätzen wurden die Beiträge aus der Verbesserungsbeitragssatzung addiert. (at)

