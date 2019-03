vor 22 Min.

Acht junge Leute verstärken die Sielenbacher Feuerwehr

Die Neuaufnahmen stehen im Mittelpunkt der Versammlung. Über die Entwicklung der Wehr freut sich nicht nur der Bürgermeister

Die Neuaufnahme von acht Jugendlichen stand bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sielenbach im Mittelpunkt. Über den Zuwachs freuten sich auch Bürgermeister Martin Echter, Kreisbrandmeister Wolfgang Hittinger und Kreisbrandinspektor Otto Heizer. Mit 48 Mitgliedern war die Generalversammlung im Gasthaus Winterholler wieder bestens besucht. Nachdem im Sommer 2018 17 jugendliche Feuerwehrmitglieder die Prüfung der Modularen Truppausbildung (MTA) mit großem Lob bestanden hatten, braucht sich die Feuerwehr Sielenbach über Nachwuchsmangel keine Sorgen zu machen. Neu aufgenommen wurden von Kommandant Bernhard Bichler, Zweitem Kommandant Andreas Kreutmeier und Vorsitzendem Michael Trinkl Xaver Ege, Johannes Lenz, Christoph Röhling, Martin Echter, Daniel Schallmair, Julian Bayerl, Simon Albrecht und Christian Ertl.

Bürgermeister Martin Echter bedankte sich bei allen Mitgliedern. Er wisse, dass die Mitgliedschaft viel Arbeit und großen Zeitaufwand bedeute, betonte er. Er sagte der Feuerwehr Sielenbach weiterhin Unterstützung seinerseits und des Gemeinderats zu.

Kreisbrandinspektor Otto Heizer stellte sich den Anwesenden vor und informierte über Neuerungen. Er dankte der Gemeinde für die Bereitstellung der Geräte und Werkzeuge. Kreisbrandmeister Wolfgang Hittinger gratulierte den neuen Atemschutzträgern, darunter auch zwei Feuerwehrfrauen, zur bestandenen Prüfung. Weitere Mitglieder möchten in diesem Sommer die Atemschutzprüfung machen. Hittinger freute sich darüber, dass das Interesse an Weiterbildung also weiterhin groß ist. Zum Schluss bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit, wünschte der Feuerwehr viel Spaß bei den Übungen, und dass alle immer gesund von den Einsätzen zurückkommen. (AN)

Themen Folgen