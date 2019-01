30.01.2019

Achtung Comedy

Florian Simbeck bittet heute in die Lounge. Am Samstag kommt Fenzel

Comedy und Musik stehen diese Woche beim Canada in Obermauerbach auf dem Programm. In die Comedy-Lounge bittet Moderator und Comedian Florian Simbeck am heutigen Mittwoch beim Canada in Obermauerbach. Er bringt drei Gäste mit. Am Samstag steht ein Gastspiel von Michi Fenzl auf dem Programm.

Florian Simbeck ist bekannt von Erkan & Stefan und „Die Komiker“ im Bayerischen Fernsehen. Der Stand-up-Comedian steht seit über 20 Jahren auf der Bühne. Seine Gäste sind Nick Schmid, Toby Käp und Andreas Weber.

Nick Schmid ist ein junger Stand-up-Comedian aus Augsburg. Seit einigen Jahren tourt er durch ganz Deutschland. Auf der Bühne schildert er ungewollt schräge und peinliche Erlebnisse. Mal imitiert er einen Bus voller unangenehmer Fahrgäste, mal erzählt er vom Spargelstechen mit seinem Zumbaverein.

Kollege Toby Käp ist Deutschlands einziger hörgeschädigter Stand-up-Comedian. Selbstironie, Sarkasmus und keine Scheu vor heiklen Themen kennzeichnen Käp. Er spricht über Beobachtungen, das Leben, Dinge, die ihn besonders beschäftigen – das alles aus der Perspektive eines Hörgeschädigten.

Der dritte Gast, Andreas Weber, ist ein Vater Ende 30 und lebt nach einer Trennung zum ersten Mal in seinem Leben allein. Er erzählt vom Alltag als frischgebackener Junggeselle und von Erlebnissen als Vater von zwei pubertierenden Söhnen.

Am Samstag, 2. Februar, startet Michi Fenzl sein neues Soloprojekt auch im Canada. „Dea ma wos ma woin“, heißt das Motto des Ex-Django3000-Kontrabassisten. Indie-Rock steht bei ihm auf dem Programm. Live wird Fenzl von einer Band unterstützt. (AN)

Einlass jeweils um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Karten unter www.canada-mauerbach.de und an der Abendkasse.

