Adelzhausen

vor 33 Min.

Adelzhausen: Rohbau des neuen Kindergartens ist fast fertig

Der Rohbau des neuen Adelzhausener Kindergartens ist schon fast fertig. In der nächsten Sitzung wird der Gemeinderat voraussichtlich die Planung der Freiflächenanlage in Auftrag geben.

Plus Der Rohbau des neuen Adelzhausener Kindergartens ist fast fertig. Auftragsvergaben dafür, aber auch ein Legehennenstall beschäftigten den Gemeinderat.

Von Gerlinde Drexler

Der Rohbau des neuen viergruppigen Kindergartens in Adelzhausen ist schon fast fertig. Der Gemeinderat wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung die Planung der Freiflächenanlage in Auftrag geben. Am Mittwochabend vergab er den Auftrag für die Brandmeldeanlage an die Firma Wito Sicherheitstechnik aus Kissing für knapp 17.000 Euro. Die Telefonanlage kostet knapp 7000 Euro. Der Auftrag dafür ging an die MTG Kommunikationstechnik München.

