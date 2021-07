Joachim Stehr ist der neue Gauschützenmeister

Plus Im Schützengau Altomünster tritt bei den Neuwahlen Peter Haug nach 17 Jahren nicht mehr an.

Rundenwettkämpfe wurden abgebrochen, Gau- und Bezirksmeisterschaften fanden nicht statt. Bei der Gauversammlung am Freitag fasste Peter Haug, Gauschützenmeister im Gau Altomünster, vor rund 60 Besuchern das vergangene Jahr mit einem Wort zusammen: frustrierend. Für den Adelzhausener war es die letzte Versammlung, die er als Gauschützenmeister leitete. Nach 17 Jahren im Amt trat er bei den Neuwahlen nicht mehr an. Die Mitglieder wählten Joachim Stehr zum neuen Gauschützenmeister. Stellvertreter stellten sich keine zur Wahl.