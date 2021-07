Adelzhausen

vor 20 Min.

Der Altbaierische Oxenweg soll bei Adelzhausen verlegt werden

Steine zeigen den Verlauf des Altbairischen Oxenwegs bei Adelzhausen, zum Beispiel in Irschenhofen an der Kreuzung der Staatsstraße.

Plus Der Landkreis will den Radweg Richtung Harthausen von der stark befahrenen Kreisstraße trennen. Der Gemeinderat Adelzhausen ist davon nicht begeistert.

Von Gerlinde Drexler

So richtig begeistert war keiner der Adelzhauser Gemeinderäte von der Anregung des Landratsamtes, den Altbaierischen Oxenweg zu verlegen. Statt auf der stark befahrenen Kreisstraße soll der Radweg Richtung Harthausen (Stadt Friedberg) über eine Nebenstrecke verlaufen. Weil noch zu viele Fragen offen sind, vertagten die Räte in der Sitzung am Mittwoch die Entscheidung, teilte Bürgermeister Lorenz Braun auf telefonische Nachfrage der Redaktion mit.

