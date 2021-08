Adelzhausen

19:10 Uhr

Die Taliban töteten ihren Sohn: "Man fragt sich jetzt: War alles umsonst?"

Eine Steintafel am Gefallenendenkmal in Adelzhausen erinnert an den 21-jährigen Bundeswehrsoldaten Georg Kurat. Er wurde im Februar 2011 bei einem Attentat der Taliban in Afghanistan getötet.

Plus Georg Kurat aus Adelzhausen starb durch ein Taliban-Attentat in Afghanistan. Mutter Renate muss nun zusehen, wie die Mörder ihres Sohnes triumphieren.

Von Max Kramer

Er wollte den Menschen helfen, er suchte in der Bundeswehr eine Herausforderung - und fand am 18. Februar 2011 in der afghanischen Provinz Baghlan den Tod. Georg Kurat aus Adelzhausen wurde nur 21 Jahre alt, weil an jenem Tag, um kurz vor 12 Uhr Ortszeit, ein in die afghanische Armee eingeschleuster Taliban-Kämpfer das Feuer auf Kurat und seine Kameraden des Charly-Zugs eröffnete. Bevor er selbst getötet wurde, verletzte er neun deutsche Soldaten, drei davon tödlich. Georg Kurat war der jüngste. "Das ist ein ewiger Verlust, das kann man nie kompensieren", sagt seine Mutter Renate. "Aber das, was gerade in Afghanistan wieder passiert, das verstärkt unseren Schmerz wieder."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen