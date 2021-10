Adelzhausen

06:15 Uhr

Hebauf am neuen Kindergarten in Adelzhausen

Zimmermann Wolfgang Bradl aus Rinnenthal (Stadt Friedberg) sprach den Richtspruch beim Hebauf am neuen Kindergarten in Adelzhausen.

Plus Beim neuen viergruppigen Kindergarten in Adelzhausen wurde Hebauf gefeiert. Laut Bürgermeister Lorenz Braun sind die Arbeiten sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan.

Von Gerlinde Drexler

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich stand beim neuen viergruppigen Kindergarten in Adelzhausen der Hebauf an. Vor rund 50 Zuschauern - darunter das Kindergartenteam, Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs, Anwohner und natürlich Handwerker - sprach Zimmermann Wolfgang Bradl am Freitag den Richtspruch.

