Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach sagt Ja zur Fusion

Plus Aus der Fusion mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering entsteht die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land. Bei der Generalversammlung werden die Gründe ausführlich erläutert.

Die General­versamm­lung der Raiffeisenbank Adelzhau­sen-Sielenbach hat der Fusion mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering geschlossen zugestimmt. Die Pläne dafür haben die Banken bereits im April öffentlich gemacht. Die neu entstandene Bank nennt sich „Raif­f­eisenbank Wittelsbacher Land“.