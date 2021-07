Neue Brücke über die Ecknach in Adelzhausen: Der Verkehr rollt

Plus Die neue Brücke über die Ecknach in Adelzhausen ist freigegeben. Seit Donnerstag rollt der Verkehr. Die Freigabe erfolgte sogar deutlich früher als geplant.

Über die Ecknach-Brücke im Ortskern Adelzhausen rollt seit Donnerstagnachmittag wieder der Verkehr. Die Bauarbeiten seien gut verlaufen, freute sich Markus Kreitmeier, Bereichsleiter des Staatlichen Bauamts Augsburg. Eigentlich war die Fertigstellung auf den 6. August terminiert gewesen. Nun ging es schneller.