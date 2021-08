Pilotprojekt am Obsthof: Agri-Fotovoltaikanlage in Haunsried geplant

Plus Nahe dem Obsthof Mahl im Adelzhausener Ortsteil Haunsried ist eine Agri-Fotovoltaikanlage geplant. Das Pilotprojekt stößt im Gemeinderat auf geteilte Reaktionen.

Knapp ein Hektar groß ist die Fläche, auf der beim Obsthof Mahl im Adelzhausener Ortsteil Haunsried eine Agri-Fotovoltaikanlage entstehen soll. Bei der als Pilotprojekt geplanten Anlage kann die Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt und gleichzeitig zur Stromerzeugung verwendet werden. In der Sitzung des Gemeinderates flammte vor allem aus einem bestimmten Grund eine Diskussion auf.