Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach meldet trotz Corona Zuwächse

Plus Trotz der Corona-Krise ist die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach mit dem Geschäftsjahr 2020 zufrieden. Es gibt mehr Kundeneinlagen, aber auch mehr Kredite.

Die Fusion mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering war das beherrschende Thema bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach in Eurasburg. Es gab aber auch den Geschäftsbericht für 2020. Und der hielt interessante Zahlen bereit.