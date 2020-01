vor 6 Min.

Adelzhausen hat in Ungarn Freunde

Bei seiner Neujahrsansprache blickt der Adelzhauser Bürgermeister zurück und geht auf Geplantes ein

Von Peter Haug

Seine Neujahrsansprache hielt Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun vor zahlreichen Besuchern am Bürgerhaus bei angenehmer Temperatur.

Bevor er auf die zahlreichen Projekte in Adelzhausen einging, lag ihm die ehrenamtliche Tätigkeit der Vereinsvertreter sehr am Herzen. Deshalb richtete er außerordentlichen und aufrichtigen Dank an alle ehrenamtlich Tätigen, sei es als Privatperson oder Mitglied in den Vereinen, sozialen Organisationen oder bei den drei Feuerwehren. „Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Tag lang niemanden, der sich engagieren würde, wir würden ziemlich alt aussehen“, sagte Braun. Für internationales Aufsehen sorgte die gegenseitige Freundschaftsvereinbarung mit den ungarischen Gemeinden Bocfölde, Sarhida und Bac.

Viele Vorhaben sind in der Planung, aber es ist noch Geduld zu üben, betonte der Bürgermeister. So musste beim Bauvorhaben Kindergarten nochmals eine Umplanung vorgenommen werden. Ein weiteres Projekt in der Warteschleife ist die neue Kläranlage, genauso wie der geplante Lebensmittelmarkt am östlichen Ortsrand. Zu den fertiggestellten Projekten zählt der Waldkindergarten, der seit September in Betrieb ist. Vorausblickend auf 2020 wird am 30. Januar das lange ersehnte Feuerwehrauto vom Bund an die Gemeinde Adelzhausen übergeben. Ebenso sind schon zahlreiche Trauungstermine reserviert, und für die Kommunalwahl am 15. März steht eine Einheitsliste mit 17 Kandidaten zur Verfügung. Für die musikalische Unterhaltung sorgten De junga Sialabecka, und am Schluss ließen es die Böllerschützen Adelzhausen und Sittenbach richtig krachen.

