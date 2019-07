vor 19 Min.

Adelzhausenerin liefert Drehbuch zu Krimi

In Aichach wurde der Kinofilm „Die drei !!!“ präsentiert. Für Drehbuchautorin Doris Laske aus Adelzhausen war die Premiere ein Heimspiel.

Von Erich Echter

80 Fälle haben die drei Nachwuchsdetektivinnen Marie, Franzi und Kim schon gelöst: „Die drei !!!“ sind mit vier Millionen verkauften Büchern die erfolgreichste Mädchenkrimireihe in Deutschland. Im Aichacher Kino Cineplex ist jetzt das erste Kinoabenteuer des Trios zu sehen. Am Sonntag kam Drehbuchautorin Doris Laske nach Aichach. Für sie ein Heimspiel: Sie ist in Adelzhausen aufgewachsen.

Doris Laske ist verheiratet mit dem Aichacher Musiker Flo Laske. „Momentan wohnen wir in Augsburg, ziehen aber nach Aichach“, erzählte sie. Studiert hat sie an der Drehbuchschule in München und ihr erstes Praktikum absolvierte sie bei dem bekannten Regisseur Markus Rosenmüller. „Sollte das Stück erfolgreich sein, planen wir eine Fortsetzung“, ließ sie wissen.

Drehbuchautorinnen überlegen sich ganz neue Herausforderung

Fürs Drehbuch zum ersten „Die drei !!!“-Film haben Laske und Sina Flammang auf keinen der bekannten Fälle zurückgegriffen, sondern sich eine ganz neue Herausforderung ausgedacht.

Franzi, Kim und Marie proben für das Theaterstück „Peter Pan“. Gleichzeitig scheint es hinter den Kulissen des Theaters aber zu spuken – doch wer will dem Theater und dem kauzigen Regisseur Robert Wilhelms wohl etwas Böses? Die Lichter flackern, es sind seltsame Geräusche zu hören, Kostüme werden auf mysteriöse Weise zerschnitten und auf dem Schminkspiegel findet sich wie durch Zauberhand plötzlich eine bedrohliche Nachricht. Treibt hier wirklich ein Geist sein Unwesen oder erlaubt sich hier jemand einen bösen Scherz? Ein Teil der Besetzung verhält sich jedenfalls verdächtig merkwürdig. Ein Fall für die drei Nachwuchs-Ermittlerinnen Franzi, Kim und Marie – und die geben nicht auf, bis sie den Fall gelöst haben.

Jugendliche Besucher der Vorstellung haben viele Fragen

Zum Schluss der Vorstellung hatten die jugendlichen Besucher einige Fragen an Laske. Wie hat man die Idee zu einem Film? Was kostete der Film? Das waren Fragen, die gestellt wurden. Einige wollten wissen, wie lange es dauerte, bis der Film fertig war. Der zehnjährigen Elsa Wonnenberg hat der Streifen „sehr gut“ gefallen. Ihre Freundin Hanna Wolf sagt: „Es war sehr spannend und ein Mal bin ich sogar zusammen gezuckt.“ Sollte es eine Fortsetzung geben, will Hanna Wolf sie auf jeden Fall anschauen.

