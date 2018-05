vor 49 Min.

Adler, Bussard und Uhu ganz nah

Am Pfingstwochenende kehrt das Mittelalter auf Schloss Scherneck bei Rehling zurück. Tausende von Besuchern aus der ganzen Region strömen an den drei Tagen auf das Festgelände. Neu im Programm ist eine Greiftierschau, der Star ist dabei ein „Amerikaner“

Von Josef Abt

Für Radltouren und Besuche im Biergarten oder im Freibad war das Wetter am Pfingstwochenende eher ungeeignet. Für die Historischen Tage auf Schloss Scherneck aber waren die äußeren Bedingungen optimal. Daher war es nicht verwunderlich, dass an den drei Tagen Tausende von Besuchern nach Scherneck strömten.

Hier war einiges geboten – sei es im Schlosshof, in der Tenne oder im vorgelagerten Schlossgarten südlich der Schlossmauer. Auch dieser Platz war gänzlich mit Zelten und Lagern der Ritter und Landsknechte, Handwerkern oder Künstlern belegt. War das Wetter am Samstag noch recht ungemütlich, zumal es teilweise starken Gewitterregen am späten Nachmittag gab, blieb es am Pfingstsonntag zumindest trocken. Die niedrigen Temperaturen kamen den Teilnehmern in ihren Ritterrüstungen oder dicken historischen Gewändern gerade recht. Nachts musste sich das fahrende Volk in den Zelten gegenseitig wärmen.

Besucher konnten so manchem Handwerker bei der Arbeit zusehen. In der Baderei der „Historischen Bader zu Augsburg“ gab es historische Fuß- und Handmassagen.

Die Kinder hatten ihren Spaß beim Bogenschießen, Axtwerfen, beim Kamel- oder Ponyreiten, im handbetriebenen Holzkarussell oder in der Kinderfeldschlacht. Für die großen Besucher gab es an den Ständen des weit angereisten Händlervolks viel zu entdecken. So wurden handgefertigter Schmuck, gravierte Hörner und Felle bis hin zu Dekorationen aus Hufeisen, Leder- und Holzartikeln angeboten. Viele Gruppierungen und Einzelpersonen, alle historisch gekleidet in bunten Uniformen, brachten Farbe ins Lagerleben. Erstmals konnten auch Reptilien bestaunt und gestreichelt werden; darunter eine riesige Boa und ein Python.

Neu war auch die Greiftierschau des Greifvogelparks Menter aus Konzenberg in der Nähe von Burgau. Herrliche Greifvögel waren zu bewundern, mit denen man sich ablichten lassen konnte. Der „Star“ dabei war zweifelsohne ein sechs Jahre alter Weißkopfseeadler, das Wappentier der Amerikaner. Doch auch ein Schopfkarakara, Wüstenbussard, ein Bartkauz oder ein Sibirischer Uhu oder Buntfalken standen im Mittelpunkt des Interesses. Dazu gab es alle wichtigen Informationen über Zucht und die Arbeit in dem rund 7500 Quadratmeter großen Greifvogelpark, in dem Führungen für Gruppen angeboten werden.

Auch die Reitzensteiner Ritter hatten ihren Auftritt. Vor allem die Kinder machten große Augen, als die zwei Ritter auf edlen Pferden um die Ehre gegeneinander kämpften, am Ende sogar mit der Lanze. Spannend waren auch die Fechtduelle der „Jakobitischen Highlander & der Rotröcke der Krone“ zwischen alten Kanonen mit Blick bis nach Augsburg. Dazu gab es viel Musik und Tanz. Interessant war außerdem eine Markgrafenschau von der Bruche bis zum Kettenhemd und dazwischen die historischen Umzüge.

Das kurzweilige Programm wurde abgerundet durch viele Tänze vor dem historischen Schloss und unterschiedlichste musikalische Beiträge mit Dudelsack, Leier oder Harfe. Historische Gerichte oder zumindest solche mit historisch klingenden Namen gab es an den Essensständen. Auch gegen den Durst war reichlich vorgesorgt.

Ein Spektakel der besonderen Art war am Pfingstsonntag der Auftritt von „Trollfaust“, die hier auf Scherneck fast ein Heimspiel hatten. Die wilden Kerle in ihren Kostümen und Masken konnten einem schon Angst einflößen. Die Musiker haben mit ihrer eigenen Stilrichtung inzwischen viele Anhänger, wie an den rhythmischen Bewegungen der Zuhörer vor dem Schloss zu beobachten war. Ein weiterer Höhepunkt war nach Einbruch der Dunkelheit ein Feuerspektakel mit der Flammengilde.

Auch am Pfingstmontag, als sich das Wetter von seiner schönsten Seite zeigte, kamen Scharen von Besuchern. Neben dem historischen Umzug gab es Infos der Gauklerschule und Einblicke ins Lagerleben.

