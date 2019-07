00:31 Uhr

Adolf Heindl aus Au wird 85 Jahre alt

„Wer rastet, der rostet“ – dieses bekannte Sprichwort trifft auf Adolf Heindl aus dem Rehlinger Ortsteil Au nicht zu. Er feierte kürzlich seinen 85. Geburtstag. Nennt man in Rehling seinen Namen, fällt einem spontan der TSV Rehling und hier besonders die Leichtathletik ein. Heindl half tatkräftig bei der Planung und dem Neubau des Sportheims mit.

Der gebürtige Gersthofener lernte Bauschreiner, studierte nach neun Jahren als Geselle an der Fachhochschule Bauwesen und arbeitete dann als Bauingenieur. 1957 heiratete er seine Frau Christine, 1972 zogen die Heindls nach Au.

Von Kindheit an verschrieb sich der Jubilar der Leichtathletik. Er begann seine Laufbahn vor 67 Jahren als Läufer in Gersthofen und war hier Leiter einer Leichtathletikgruppe. 1974 gründete er in Rehling die heute so erfolgreiche Leichtathletikabteilung, die er 25 Jahre lang leitete.

Zusammen mit Stefan Bachmeir, dem früheren TSV-Vorsitzenden, setzte er sich mit dem Neubau der Sporthalle ein persönliches Denkmal. Für Bauplanung, Statik, Finanzierung und vieles mehr war Heindl zuständig. Heute ist die ganze Familie Heindl in diesem Volkssport aktiv eingebunden. Alle Kinder haben eine Übungsleiterfunktion – auch in der im Jahr 1979 mitbegründeten LG Lech Altbaiern, die seit 15 Jahren von Heindls Tochter Gisela Regele geführt wird.

Der Leichtathletik-Kreisvorsitzende Mittel- und Nordschwaben, Otto Dwaliawili, nannte Heindl vor fünf Jahren zu seinem 80. Geburtstag aufgrund der Vielzahl seiner ehrenamtlichen Ämter einen „Vitalitätsbolzen“. Inzwischen schont sich Heindl ein wenig und lässt die Jüngeren arbeiten, wie er augenzwinkernd zugibt. Er ist ein großer Naturliebhaber, am liebsten hält er sich in seinem Garten auf.

Seinen 85. Geburtstag feierte Heindl mit der Großfamilie. Dazu gehören neben seiner Ehefrau Christine fünf Kinder, 15 Enkelkinder und zwölf Urenkel. Auch viele Nachbarn, Freunde und Weggefährten der LG Lech Altbaiern waren nach Au gekommen und ließen ihn hochleben. Glückwünsche überbrachten auch Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel, TSV-Vorsitzender Dieter Schmid, Vertreter des Obst- und Gartenbauvereins sowie der KAB, des CSU-Ortsverbandes und des Bundes Naturschutz. (at)

