vor 3 Min.

Adventskalender: Geld für soziale Aufgaben

Im Jahresrhythmus ging im Lions Club die Präsidentschaft von Rainer Klammert (links) an Josef Schwaiger (rechts) über, in der Mitte Pastpräsident Armin Riedel.

Präsidentenwechsel beim Lions Club: Josef Schwaiger folgt auf Rainer Klammert

In Oberbernbach (Stadt Aichach) gab es einen Präsidentenwechsel im Lions Club Schrobenhausen-Aichach. Das Amt ging für das neue Clubjahr von Rainer Klammert an Josef Schwaiger über.

Der scheidende Präsident Rainer Klammert sah sein Präsidentenjahr im Rückblick als „sehr interessant“ an. Dabei habe er große Unterstützung in allen Aufgaben erfahren. Er dankte seinem Sekretär Christian Schweiger und sprach noch einmal Eick Vassel an, der nach 25 Jahren engagierten Einsatzes die Leitung des Lions-Hilfswerks an Johann Mesch übergeben hat. Viel konkrete Hilfe erhielt er von seiner Ehefrau Gerti. Und um die Finanzen, geführt von Schatzmeister Sebastian Käuferle mit Ehefrau Alexandra, musste sich der Präsident nicht selber kümmern. Pastpräsident Armin Riedel bestätigte Klammert ein Amtsjahr, das bei den Mitgliedern sehr gut angekommen sei. Riedel ließ das Programm noch einmal Revue passieren. Er erinnerte an einige Vorträge, etwa von Helmut Mevissen über den Islam oder von Eick Vassel über die Welt der Studentenverbindungen. Mehrfach konnten die Lions Gastreferenten begrüßen, so zum Thema Roboterchirurgie oder den Historiker Wilhelm Liebhart, der auf „Hundert Jahre Freistaat Bayern“ blickte. Zu den Aktionen, mit denen der Club in die Öffentlichkeit trat, gehört die Ausgestaltung des Wanderwegs im Aichacher Hennental (wir berichteten) mit großem Einsatz von Rolf Knauer und Manfred Schachenmayr. Unter den Aktivitäten, mit denen der Club Finanzen für soziale Aufgaben einspielt, wurde zuletzt die Adventskalender-Aktion ein großer Erfolg, getragen von Christian Dürr und Stephan Schultes. Erfreuliche Ergebnisse brachten auch die Engagements bei den Schrobenhausener Veranstaltungen Vinum und Schrannenfest. Hier führt Werner Schlingmann das Team. Auf der anderen Seite haben wohl die Büchermärkte ihre besten Zeiten hinter sich; viel Kraft haben Ulrich Anger in Schrobenhausen und Rupert Mair in Aichach in diese Aktionen gelegt.

Der Kontakt zu den Lions Clubs der Region hat sich in den vergangenen Jahren intensiviert, das vom Club ausgerichtete Spargelessen findet immer großen Zuspruch. Herausragende Termine waren im Vorjahr zwei gemeinsame Veranstaltungen mit dem Rotary Club Schrobenhausen-Aichach. Auf Einladung der Lions referierte General Lutz Niemann über die Schwierigkeiten der Bundeswehr, die Rotarier präsentierten die ehemalige Vizepräsidentin des Bundestags, Gerda Hasselfeldt. Ins neue Clubjahr gehen die Lions mit Präsident Josef Schwaiger und Sekretär Tom Schneider. Schwaiger appellierte an die Clubmitglieder, Formen und Stil ernst zu nehmen und zum Clubabend nicht gerade im Pullover zu erscheinen. Andererseits bat er, bei den Treffen nicht nur streng ein Programm mit Vortrag abzuwickeln, sondern der Kommunikation untereinander mehr Raum zu geben. Man könne die „Freundschaften im Club“ weiter vertiefen, warum nicht auch mit einer WhatsApp-Gruppe – „dann könnt ich am Samstagabend noch Informationen rumschicken“. Schwaiger gab eine Skizze des Jahresprogramms; zu den ersten Terminen gehört ein gemeinsamer Abend mit dem Rotary Club mit Besuch der Ausstellung „Bayern und das Meer“ im Schrobenhausener Pflegschloss-Museum.

Mit einer Unternehmung am Samstag, 6. Juli, geht die Präsidentschaft von Rainer Klammert in die Verlängerung; der obligate Clubausflug führt nach Regensburg ins neu eröffnete Haus der Bayerischen Geschichte. Christoph Sedlaczek wies noch auf das Rockfestival „Noisehausen“ hin, das der Lions Club mitaufgebaut hat; bei der neuen Auflage am Samstag, 27. Juli, auf dem Freigelände der Firma Bauer wird der Lions Club als Mitorganisator wieder seinen Servicestand anbieten.

Themen Folgen