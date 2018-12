01.12.2018

Adventskalender zum ersten Mal komplett

Inchenhofen öffnet das erste Türchen am Rathaus

Wenn es am Samstag beim Inchenhofener Christkindlmarkt langsam dunkel wird, werden die ersten Adventskalenderbilder in den Rathausfenstern erstrahlen. Wobei in diesem Jahr zum ersten Mal am Ende der Adventszeit tatsächlich 24 Bilder in den 24 Fenstern zu sehen sein werden.

Fleißige große und kleine Maler haben sich heuer im Herbst mit Pinseln und Farben bewaffnet und die acht noch fehlenden Kunstwerke gestaltet. Immer an den Samstagen um 17 Uhr können alle Interessierten beim Aufleuchten der nächsten sechs weihnachtlichen Szenen dabei sein.

Nachdem seit ein paar Wochen das Gerüst an der Kirche abgebaut worden ist, können nun auch wieder mehr Kirchenbesucher einen Blick auf den Adventskalender werfen. Für das gemütliche Zusammensein gibt es einen Glühwein- und Punschausschank und dazu etwas für den kleinen Hunger. Auch Bürgermeister Karl Metzger ist schon gespannt, wie das Rathaus am Ende strahlen wird. (cmo)

