08.12.2018

Adventsmärkte im ganzen Kreis

Affing eröffnet heute

Am zweiten Adventswochenende ist die Hochzeit der Weihnachtsmärkte im Wittelsbacher Land. Neben den Märkten in den beiden Städten Aichach und Friedberg sind heute und morgen auch die weithin bekannten Veranstaltungen im Affinger Schlosshof, in Thierhaupten und Mergenthau (bei Kissing) geöffnet. Ganz im Landkreis-Süden ist der romantische Kipferlmarkt im Schloss Hofhegnenberg (Gemeinde Steindorf) längst kein Geheimtipp mehr. (cli)

Themen Folgen