vor 43 Min.

Adventssingen in Aichach

Besinnliche Stunde in Stadtpfarrkirche

Besinnliches, Vorweihnachtliches und Volkstümliches aus Musik und Literatur erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder beim Altbairischen Adventssingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Die Aichacher Kulturszene veranstaltet am Sonntag, 22. Dezember, um 15.30 Uhr eine Stunde der Ruhe und Stille bei feierlicher Musik und Geschichten in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Zu Gast in Aichach sind der Afelder Dreigesang aus der Wildschönau und die Familienmusik Keller aus Pfronten mit der Solo-Harfenistin Barbara Keller. Zusammen mit der Aichacher Saitn’musi, dem Bläserquintett des Musikvereins Kühbach und dem Lechrainer Viergesang gestalten sie das Altbairische Adventssingen. Durch den Nachmittag führt Johannes Hitzelberger.

Der Eintritt zu der Benefizveranstaltung der Aichacher Kulturszene unter Federführung von Annemarie Stöffel ist frei, um Spenden zugunsten der Stiftung Bunter Kreis in Augsburg wird gebeten. Weitere Auskünfte erteilt das Infobüro der Stadt Aichach unter der Telefonnummer 08251/902-0. (AN)

