vor 60 Min.

Adventssingen in Pöttmes am Wochenende

Es gibt auf dem Marktplatz und im Kultursaal eine Feuershow, die beliebte Pferdekutsche und einen neuen Markt

In Pöttmes findet am dritten Adventswochenende das Adventssingen statt. Am Samstag, 14. Dezember, dauert es von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember von 16 bis 20 Uhr.

Auf dem historischen Marktplatz und im Kultursaal stimmen viele große und kleine Mitwirkende auf die weihnachtliche Zeit ein. Der geschmückte Christbaum vor der Johanneskapelle und die Beleuchtung sowie die Feuerstellen sorgen für die vorweihnachtliche Stimmung.

Die Pöttmeser Vereine bieten in den Weihnachtsbuden zahlreiche Köstlichkeiten zum Verkauf an. Wie Organisator Hans Steiger mitteilt, sind im Großen und Ganzen die bekannten Standbetreiber geblieben. Heuer sind erstmals frittierte Champignons und Pulled-Pork-Semmeln im Angebot.

Der Kindergarten Spatzennest trägt das Theaterstück „Weihnachtswunschgeheimnis“ am Samstag ab 17.10 Uhr im Kultursaal vor. Ihre „Santa Claus Christmas Fireshow“ zeigen die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen am Sonntag ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Erstmals dabei ist die Krabbelgruppe Treffpunkt Tausendfüßler. Sie steuern Bastelangebote für Kinder und Tattoos bei.

Neu ist in diesem Jahr ein eigener kleiner Markt, den der Förderverein Heimatmuseum am Kaschnbauer-Anwesen neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul anbietet. Es spielt die Jugendkapelle der Blaskapelle Pöttmes. Dazu wird Gulaschsuppe über offenem Feuer gekocht; am Samstag um 17.30 und 18.30 Uhr und am Sonntag um 16.30 und 17.30 Uhr wird jeweils ein Märchen vorgetragen.

Für kleine Gäste dreht die Pferdekutsche ihre Runden. Sie kommt auch am Kaschnbauer-Anwesen vorbei. Am Sonntag endet das Adventssingen mit der „Staden Stund“ von 19 bis 20 Uhr im Kultursaal des Rathauses. (hns)

Themen folgen