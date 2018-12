05:00 Uhr

Adventssingen in Pöttmes mit Musik und feuriger Show

Die Marktgemeinde feiert die Vorweihnachtszeit mit viel Gesang und Musik in einer großen Bandbreite. Dazwischen kulinarische Köstlichkeiten am offenen Feuer.

Von Vicky Jeanty

Musik lag in der Luft und bescherte den Besuchern des Pöttmeser Adventssingens eine ganz auf Weihnachten abgestimmte Klangvielfalt, die unterschiedlicher nicht hätte sein können. Weihnachts-Oldies erklangen aus dem Lautsprecher an der Johanneskapelle, beeindruckend professionelle Darbietung gab es im Kultursaal mit Künstlerinnen aus München. Handfestes lieferten die örtlichen Musikkapellen und Jagdhornbläser, die besinnliche Komponente Kusl-Musi und Riadsmeshausa Gesang, frische, unbeschwerte Klänge die Kindergarten- und Hortkindern. Dazwischen lockten die üblichen Buden mit allerlei weihnachtlichen kulinarischen Köstlichkeiten. Den feurigen Showeffekt lieferten die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen.

Die weihnachtliche Gemeinschaftsarbeit vieler Helfer hat sich ausbezahlt. Die Adventsveranstaltung am Marktplatz war an beiden Wochenendtagen gut besucht. Vor allem am Samstagabend drängelten sich besonders viele Gäste um die Feuerstellen und die Stände. Bürgermeister Franz Schindele begrüßte eigens die älteren Damen und Herren aus dem Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard, die mit ihren Betreuerinnen gekommen waren.

Deftiges und Süßes aus der bayerischen und internationalen Küche, hochprozentige oder kinderfreundliche Punschangebote erfüllten die Erwartungen an das klassische adventlich-weihnachtliche Treiben. Die frostigen Temperaturen bescherten den Pöttmesern am Sonntagabend sogar die ersehnte weiße Pracht: Leicht rieselnder Schnee hatte die Buden am Marktplatz und den großen Weihnachtsbaum weiß überzuckert.

Einige bedenken die, die nicht auf der Sonnenseite stehen

An diejenigen zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens angesiedelt sind, gehört mit zum weihnachtlichen Geschehen. Das hatten einige Standbetreiber beherzigt, unter anderen die aus Syrien stammende Hanan Kourie, die einen Teil ihres Verkaufserlöses einer Kinderklinik in Libanon zukommen lässt. Die Pöttmeser Mittelschule hatte lustige Gebilde aus Holz gefertigt. Mit den Einnahmen werden schulinterne Projekte mitfinanziert.

Die jahreszeitlich bedingt kalten Füße konnten sich die Pöttmeser an den Feuerstellen wärmen. Die feschen Tänzerinnen aus Rennertshofen hatten diesbezüglich von Haus aus kein Problem, denn sie standen sozusagen selbst in Flammen. Eine gute halbe Stunde lang heizten sie den überaus zahlreichen Zuschauern mit ihrer beeindruckenden feurigen Show ein. Choreografiert von Andrea Herbinger bewegten sich die flotten jungen Mädchen zu bekannten Filmmusiksequenzen, ließen ihre flammenden Utensilien kreisen und erzeugten tolle Lichteffekte. Großer Applaus für diese aufwärmende Darbietung.

Beeindruckende Sängerinnen im Kultursaal

Leider nur knapp über 40 Zuhörer hatten den Weg in den Kultursaal gefunden. Die Sopranistin Elisabeth Vornehm, die Mezzosopranistin Sanne Hulst und Nicole Winter am Klavier beeindruckten eine Stunde lang mit einer gleichermaßen professionell wie auch musikalisch sehr differenzierten weihnachtlichen Darbietung. Sie sangen bekanntes volkstümliches Liedgut und gingen mit Auszügen aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“, Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium und Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ in die warmen Tiefen des bewegenden klassischen Weihnachtsrepertoires. Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman hatte die in München ansässigen Künstlerinnen nach Pöttmes geladen. Dem traditionellen lokalen adventlichen Geschehen verliehen sie eine ganz eigene Dimension.

Der stimmungsvolle Sonntagabend versetzte die Pöttmeser in die ersehnte Adventsstimmung. Nicht nur „Engel haben Himmelslieder“, wie es in einem französischen Weihnachtslied heißt. Auch die Pöttmeser schlugen zu und beendeten das Geschehen am Sonntag mit einem gemeinsam gesungenen Lied am Marktplatz.

