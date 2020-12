vor 32 Min.

Adventsweg: So stimmungsvoll leuchtet Klingen

Plus Weil keine Märkte stattfinden können, bietet die Dorfgemeinschaft Klingen als Alternative einen Adventsweg an. Dahinter stecken viele Ideen und kreative Köpfe.

Von Alice Lauria

Kein Adventsmarkt zum Start in die Weihnachtszeit, kein Glühmarkt kurz vor dem Fest: Wie andernorts fallen auch im Aichacher Stadtteil Klingen beliebte Veranstaltungen in dieser Jahreszeit aus. Das war für die Dorfgemeinschaft, eine Gruppe von ersten und zweiten Vorständen aller Klingener Vereine, jedoch kein Grund, den diesjährigen Advent abzuschreiben. Ganz im Gegenteil. Die Idee, die so entstehen konnte, hat großes Potenzial, zu einer neuen Tradition zu werden. Sie kam nicht nur bei Groß und Klein sehr gut an, sondern sie verleiht dem Dorfbild auch einen ganz neuen Akzent: So ist der "Klingener Advent - Ein Adventsweg durchs Dorf" entstanden.

An jedem Tag im Advent wird ein neues Fenster in Klingen geöffnet

Die Dorfgemeinschaft hatte bereits während des ganzen Jahres immer wieder nach Ideen gesucht, um Ausgleich für ausgefallene Veranstaltungen zu finden. Als sich Anfang November die Vermutung erhärtete, dass Christkindl- und Glühmärkte heuer nicht wie gewohnt stattfinden können, haben acht Personen, unter ihnen Tobias Mangold, einen Adventsweg beschlossen und in Angriff genommen. Die einfache Idee: An jedem Abend vom ersten bis zum 24. Dezember wird ein Fenster, ein Vorgarten oder eine kleine Krippenszene im Ort besonders beleuchtet, sodass sich Familien und Kinder beim Spazierengehen an den bunt geschmückten und hell erleuchteten Szenen erfreuen können. Alle bereits enthüllten Fenster leuchten auch an den folgenden Tagen weiter - bis einschließlich 6. Januar.

Im Garten von Mitorganisator Tobias Mangold findet sich eine klassische Krippenszene im Vorgarten. Bild: Alice Lauria

Mangold erklärt: "Wenn sich die Leute schon die Arbeit machen, soll es auch länger brennen." Positiver Nebeneffekt: Die Klingener gehen abends gerne vor die Tür und spazieren durch den Ort, um das neueste Fenster zu begutachten und um sich ein weiteres Mal am Lieblingsfenster zu erfreuen. Hin und wieder bekommen Kinder am aktuellen Fenster eine kleine Schale Süßigkeiten zum Reingreifen hingestellt oder auch eine kleine vorbereitete Geschichte, passend zum Fensterbild.

Auch einen Engel mit "Lächelmaschine" gibt es beim Adventsweg in Klingen

Am Samstag zum Beispiel wurde ein großer gebastelter Papierengel in einem Fenster enthüllt. Dieser hält eine Feder in seinen Händen. Passend dazu hängen weitere Federn am Gartenzaun und vorbeigehende Kinder können sich aus einer vorbereiteten Schachtel eine kleine Schriftrolle und ein Kästchen mit ihrer ganz eigenen Feder herausnehmen. Auf der Rolle ist die Anleitung für eine "Lächelmaschine" nachzulesen, womit die Feder gemeint ist.

Dieser große Engel schenkt am zwölften Dezember jedem vorbeigehenden Kind eine kleine Geschichte und eine Lächelmaschine. Bild: Alice Lauria

Klingen steckt in der Corona-Adventszeit voller liebevoller Ideen und kreativer Einwohner, die mit viel Mühe und Zeit die schönsten Fenster kreiert haben. Sonja Landsberger etwa hat sich das Märchen vom Sterntaler vorgenommen, und ihre Tochter Jana hat sie bei der künstlerischen Umsetzung als Fensterbild tatkräftig unterstützt. Landsbergers Vater beschäftigt sich gerne mit Holz und hat für passende Figuren gesorgt. Da Janas Vater Elektriker ist, konnte die Beleuchtung des bemalten Fensters besonders kunstvoll gestaltet werden. "Ich habe knapp zwei Tage daran gezeichnet", sagt Landsberger.

In nur zwei Tagen gab es 24 Freiwillige für den Adventsweg in Klingen

Überhaupt haben sich die Projekte regelrecht verselbstständigt. Während es nur knapp zwei Tage dauerte, von der Idee des Adventsweges bis zu dem Moment, an dem 24 Zusagen für die Fenster vorlagen, wurden die Ideen ab da immer weiter ausgeschmückt und tagelang vorbereitet. Monika Sedlmair zum Beispiel hat vor ihrem Haus eine kunstvolle Krippenszene mit Holzfiguren verwirklicht. Darin befinden sich auch gebastelte Hirsche, die die Kinder im Vorjahr mit den Großeltern gestaltet hatten. "Da ich kleine Kinder habe, wollte ich eher was von und für Kinder machen. So kam die Idee einer kleinen Waldszene auf unserem Müllhäuschen, die dann als 'Herbergssuche' betitelt wurde", erzählt sie. Den Aufwand kann Sedlmair nicht exakt benennen. Eines aber weiß sie genau: "Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht." Sie begann in der Woche vor dem ersten Advent. Bis zum Enthüllungsabend wuchs die Dekoration immer weiter an und wurde perfektioniert, erzählt Sedlmair.

Monika Sedlmairs Herbergssuche auf dem Müllhäuschen. Fast zwei Wochen Planung und Vorbereitung stecken im elften Türchen. Bild: Alice Lauria

Viele winzige Details, mit Hingabe gebastelt und gestaltet, das ist der Eindruck, der vom Klingener Adventsweg in Erinnerung bleibt. Bei manchen Projekten hat sich die ganze Nachbarschaft beteiligt und Großväter bastelten mit ihren Enkeln. Am 12. Dezember sollte zusätzlich zu den bereits erleuchteten Fenstern jeder Haushalt ein Windlicht oder Ähnliches in die Fenster stellen, nach dem Motto "Windlichter erleuchten die Nacht". Diese fielen bei der vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung im Ort aber kaum auf. "Noch nie war Klingen so schön beleuchtet", sind sich Passanten und Anwohner einig. Der ganze Ort und jedes Haus darin leuchten ohnehin jeden Abend um die Wette. Sedlmair freut vor allem: "So hat man einen guten Grund, abends noch eine Runde spazieren zu gehen, und kommt gleich in Weihnachtsstimmung."

Bis zum 6. Januar ist der Klingener Adventsweg zu sehen

Noch bis Heiligabend wird jeden Abend ein neues Fenster enthüllt und darüber hinaus leuchten alle Fenster bis einschließlich 6. Januar mindestens in der Zeit von 17 bis 19 Uhr.

