vor 41 Min.

Älteste Bürgerin des Landkreises stirbt mit 104 Jahren

Johanna „Hanni“ Guther ist tot. Sie starb im Alter von 104 Jahren und war damit die älteste Bürgerin des Landkreises Aichach-Friedberg.

Ihr Leben war von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Doch davon ließ sich Johanna „Hanni“ Guther nie unterkriegen. Am Samstag, 8. Juni, ist die Aichacherin im Alter von 104 Jahren gestorben. Sie war laut Landratsamt die älteste Bürgerin des Landkreises.

Sie wurde während des Ersten Weltkriegs geboren

Am 11. Oktober 1914 kam sie in Weiden in der Oberpfalz zur Welt. Mit nur vier Jahren war sie bereits Vollwaise. Daraufhin kam sie zu ihren Großeltern, die aber ebenfalls bald starben. Ihre Tanten kümmerten sich daraufhin um sie.

Später arbeitete Guther bei der Baywa in Neuburg, als sie ihren späteren Mann Gottlieb kennenlernte. Er wurde danach Leiter der Baywa in Aichach. Das Paar bekam zwei Töchter. 1991 starb Gottlieb Guther.

Trotz aller Schicksalsschläge galt sie als Frohnatur

Trotz aller Rückschläge galt Johanna Guther als Frohnatur. Körperlich und geistig fit zu bleiben, war ihr wichtig. Es hat ihr ein langes Leben beschert.

Termin Das Requiem ist am Mittwoch, 19. Juni, ab 9 Uhr in der Aichacher Stadtpfarrkirche; anschließend Urnenbeisetzung am Neuen Friedhof. (AN, jeb)

