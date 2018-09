vor 36 Min.

Ärger in Pöttmes: Schulbus ist oft zu spät

Die Schulkinder aus Schnellmannskreuth erscheinen nicht rechtzeitig zum Unterricht

Pöttmes-Schnellmannskreuth Die Kinder aus dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth, die in die Schule in Pöttmes gehen, kamen in den vergangenen Tagen öfter mal zu spät. Aber nicht deshalb, weil sie zu spät aus den Federn gekommen wären, sondern weil der Schulbus nicht rechtzeitig an der Schule war.

Schnellmannskreuths Ortssprecher Wilfried Schimmel sprach das Thema am Dienstagabend im Pöttmeser Marktgemeinderat an und sagte: „Die Eltern sind sehr aufgebracht in Schnellmannskreuth.“ Der Bus, der um 7.35 Uhr in Kreuth abfahre, könne nicht – wie vom Fahrplan vorgesehen – nur elf Minuten später in Pöttmes sein, weil er auf der Strecke noch mehrere Haltestellen habe. Der Bus komme später und brauche länger, so Schimmel.

Ein weiteres Problem: Die Kinder müssten den Unterricht zum Teil früher verlassen, um den Bus nach Hause überhaupt zu erwischen. Denn er fährt nicht an der Schule, sondern an der Sparkasse in Pöttmes ab. Dort müssten die Kinder aber erst von der Schule aus hingebracht werden. Zwei Mal sei der Bus überhaupt nicht gekommen, berichtete Schimmel. Die Schnellmannskreuther hätten ihre Kinder daraufhin selbst nach Hause holen müssen.

Im Rathaus ist das Thema bereits bekannt. Die Eltern seien heute da gewesen, berichtete Bürgermeister Franz Schindele in der Sitzung am Dienstagabend. Man habe sich mit dem Thema „fast den ganzen Tag“ beschäftigt. Die Kreuther Kinder fahren auf der AVV-Linie mit, die der Landkreis zu Beginn dieses Schuljahres eigens eingerichtet hat, um die Pöttmeser Wirtschaftsschule besser an Aichach anzubinden.

Schindele sagte: „Das Zeitfenster für den Busfahrer klappt nicht.“ Dem Bürgermeister zufolge haben der AVV und der beauftragte Busunternehmer angekündigt, dass sich die Situation mit dem Fahrplanwechsel am 8. Dezember verbessern werde. Dann werde der Bus an der Schule abfahren. Schindele kündigte an, die Gemeinde werde darauf achten, ob dann auch die morgendliche Ankunftszeit an der Schule passe. Er deutete an, dass die Gemeinde über Alternativen zur AVV-Linie nachdenken werde. Bis zum Fahrplanwechsel hilft sich die Gemeinde selbst: Ihr Kindergartenbus übernimmt bis dahin den Transport der Kreuther Kinder. Das erste Mal war bereits für gestern vorgesehen. (nsi)

