Ärger um Hubschrauber: Affing denkt an Überprüfung des Airports

Der Ärger vieler Bürger in der Gemeinde Affing ist groß über den Lärm von Hubschraubern am Flughafen Augsburg.

Von Carmen Jung

Die Empörung ist groß bei einigen Bürgern in der Gemeinde Affing: zum einen über den Lärm, den die Hubschrauber am Augsburger Flughafen fabrizieren, zum anderen aber auch darüber, dass sie sich von den Verantwortlichen nicht gut informiert fühlen. In der Gemeinde Affing steht nun eine politische Reaktion zur Debatte.

Bürgermeister kann Ärger wegen Flughafen "nachvollziehen"

Bürgermeister Markus Winklhofer hat Verständnis für alle, die über den Lärm am Flughafen klagen und dagegen protestieren. "Ich kann den Ärger nachvollziehen", sagt er. Einiges davon schlägt in diesen Tagen auch bei ihm auf. Dabei ist Winklhofer selbst nicht glücklich über die Informationspolitik vom Flughafen. Sie läuft ganz gut, wenn es etwa um Ausnahmen vom Nachtlandeverbot nach 22 Uhr geht. Das kommt hin und wieder vor, wenn etwa die Bundesliga-Mannschaft des FC Augsburg ein Auswärtsspiel hatte und bald ein neues Pflichtspiel ansteht. So zwei- bis dreimal im Jahr, schätzt der Bürgermeister. Dann landet eine Information auf seinem Schreibtisch.

Ansonsten aber gibt es nur "relativ spärlich Informationen", berichtet Winklhofer. Das hat sich im Corona-Jahr 2020 noch verschärft. Denn da konnten nicht einmal die Tagungen der Fluglärmkommission anberaumt werden, bei denen in der Regel ein Informationsaustausch möglich ist.

Die Hubschrauber sind Thema im Affinger Gemeinderat

Winklhofer hat das Thema Hubschrauber und Flughafen deshalb auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gesetzt, die am Dienstag, 23. Februar, stattfindet. Zur Debatte steht eine Überprüfung, ob am Flughafen "alles den Bestimmungen entspricht", so Winklhofer auf Anfrage unserer Redaktion. Das jedenfalls betonen die Verantwortlichen immer wieder. Die Flugbewegungen auf dem Airport bewegten sich im Rahmen der erteilten flugrechtlichen Erlaubnis, hatte etwa das Luftamt Südbayern jüngst erklärt. Auf der Tagesordnung jedenfalls steht im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsbeschluss zur Genehmigung des Augsburger Flughafens die "Prüfung des Genehmigungsumfangs im Rahmen der aktuellen Hubschrauberschulungen".

Bürgermeister sieht ein "berechtigtes Interesse der Bürger"



Winklhofer jedenfalls sieht hier ein berechtigtes Interesse der Bürger. Er jedenfalls werde sich einem solchen Vorgehen "in keinster Weise" verschließen, wenn die Mehrheit des Gemeinderates die Auffassung vertrete, die Sache müsste überprüft werden. Dafür brauche es eine "gremiale Entscheidung", so der Bürgermeister. Schließlich würde diese auch Geld kosten.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Unter anderem geht es außerdem um die Erweiterung des Gewerbegebietes in Mühlhausen und die viel diskutierte Ampelanlage, die an der dortigen Ortsdurchfahrt zur Debatte steht.

