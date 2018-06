vor 42 Min.

AfD eröffnet Wahlkreisbüro am Aichacher Tandlmarkt

Räume in Rückgebäude am Stadtplatz sind ab Samstag geöffnet. Abgeordneter Kraft: Preis-Leistung hier besser

Die AfD ist ab sofort mit einem Wahlkreisbüro in Aichach vertreten. Seit 1. Mai hat die Partei Räume an der Ecke von Tandlmarkt und Stadtplatz angemietet. Der Eingang befindet sich im Hinterhof neben dem Abgang zur Tiefgarage. Der Bürobetrieb laufe bereits, sagt Rainer Kraft, AfD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Augsburg-Land auf Anfrage unserer Zeitung. Zum Wahlkreis gehören auch 16 von 24 Kommunen im Kreis Aichach-Friedberg, im nördlichen Teil davon sind das Adelzhausen, Affing, Aichach, Dasing, Hollenbach, Obergriesbach, Rehling, Sielenbach.

Wie Kraft auf Anfrage mitteilte, ist das Wahlkreisbüro ab Samstag, 23. Juni, für die Bürger geöffnet. Es soll montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr besetzt sein. Nach Angaben von Kraft hat die Junge Alternative Schwaben, eine Jugendorganisation der AfD, einen Raum innerhalb des Büros als Aufenthaltsraum und Geschäftsstelle angemietet. Sie wird durch ihren Vorsitzenden Rafael Hauptmann vertreten. Derzeit sind die Visitenkarten von Kraft und Hauptmann noch mit Tesafilm auf die Briefkästen vor dem Büro geklebt. Auch der AfD-Kreisverband Aichach-Friedberg habe einen Mietvertrag für ein eigenes Büro. Die hohen Immobilienpreise haben Kraft zufolge dazu geführt, dass die Partei sich für ein Büro in Aichach entschied. Er selbst kommt aus dem Langweider Ortsteil Stettenhofen (Landkreis Augsburg). „Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat am Ende überzeugt, so kann ich in Wemding ein weiteres Bürgerbüro eröffnen“, so Kraft. Zudem sei es für die AfD-Abgeordneten nicht einfach, Immobilien zu finden: „Presseberichte über Angriffe durch linksextreme Gruppen wie die Antifa oder Repressionen von Seiten der Kommunen haben viele Vermieter abgeschreckt“, so Krafts Begründung auf Anfrage unserer Zeitung.

Die AfD hält am Wochenende 30. Juni/1. Juli ihren Bundesparteitag in Augsburg ab (wir berichteten). In einem mutmaßlich von Linksextremen erstellten „Krawall-Reiseführer“, der im Internet kursiert, wird im Vorfeld des Parteitags offen zu Randale aufgerufen. Darin werden mögliche Ziele für Anschläge genannt, darunter Privatadressen von AfD-Mitgliedern, Behörden, Polizeiinspektionen und Denkmäler, aber beispielsweise auch Büroräume der CSU. (nsi)

