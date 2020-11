AfD stellt einen Antrag für das Schaufenster Rechtsaußen

Plus Mit dem Antrag für einen Kostenersatz für die Masken von Schulkindern soll auch eine Protestbewegung befeuert werden. In der Begründung findet sich einschlägiges Gedankengut.

Es gehört zum Standardprogramm populistischer Parteien, mit grenzwertigen Anträgen Arbeitsnachweise zu liefern, um die Basis bei der Stange zu halten oder eine Protestbewegung zu befeuern und so Honig zu saugen. Die AfD-Kreistagsfraktion stellt mit der Forderung für eine Kostenübernahme für die Masken von allen Schulkindern im Landkreis einen Antrag für das rechte Schaufenster. Dass die AfD Aichach-Friedberg sogar noch einen Zacken neben dem eigenen Rahmen steht, ist spätestens klar geworden, als der Kreisverband im Sommer deutschlandweit als Erster einen Verbleib des ausgeschlossenen Andreas Kalbitz in der Partei forderte. Den Brandenburger verortet die Mehrheit der Bundespartei weit außerhalb der rechten Außenlinie.

Auch im Masken-Antrag blitzt bei den Vorschlägen für die Kostenkompensation das rechte Gedankengut durch. Diese Botschaft muss noch unbedingt an die eigene Gefolgschaft gebracht werden. Und natürlich muss man sich, wenn ein sinnloser Provokationsantrag in Bausch und Bogen durchfällt, als Opfer der anderen Parteien generieren, die sich verbündet hätten und Vorschläge nur ablehnten, weil sie von der AfD kommen.

AfD fordert stringente "Überwachung" des Umgangs mit den Masken in Aichach-Friedberg

Zumindest ist die Fraktion aber schon einen Schritt weiter im Corona-Jahr. Bis dato schrieb sie in ihren Anträgen immer nur von der „angeblichen Pandemie“. So ganz sorglos sieht man es offenbar nicht mehr. Im Antrag fordert die AfD Hygienefachleute an Schulen, die die den Umgang mit den Masken stringent „kontrollieren und überwachen“. Wer spricht eigentlich dauernd vom „Überwachungsstaat“?

Einigen der Masken-Demonstranten zuletzt vor dem Blauen Palais und Verschwörungstheorie-Nachbetern im Sozialen Medien-Unterholz fehlt dagegen selbst die grundsätzliche Erkenntnis, dass wir ein Problem haben. Vielleicht wäre vor der nächsten „völlig spontanen“ Kundgebung, zu der Menschen in Stundenfrist kurz entschlossen aus dem Allgäu anreisen, eine Nachfrage bei Ärzten und Pflegepersonal in Kliniken hilfreich, wie denn die Lage an der Corona-Front derzeit so ist. Dann muss man nicht mehr aus Unwissenheit zum Teil Falsches verbreiten.

