1,2 Millionen Euro: Ist der Anbau ans Affinger Feuerwehrhaus zu teuer?

Diese Animation macht den Umfang des geplanten Anbaus an das Affinger Feuerwehrhaus deutlich. Die Erweiterung ist grün gekennzeichnet. Rund 1,2 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Plus Die Affinger Feuerwehr braucht mehr Platz. Sie hätte gerne eine Lösung für die Zukunft. Doch die ist teuer. So reagiert der Gemeinderat.

Von Carmen Jung

Für den Fall, dass die "Flammen auflodern sollten bei den Baukosten", wären genügend Feuerwehrler zum Löschen anwesend gewesen. Was Architekt Manfred Schneider eingangs flapsig formulierte, trat zwar am Dienstag im Affinger Gemeinderat nicht ein, als es um den geplanten Anbau an das Affinger Feuerwehrhaus ging. Die Atmosphäre wurde nicht hitzig.

