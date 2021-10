Affing

vor 18 Min.

Affing bekommt fast eine Million mehr Gewerbesteuer als gedacht

Die Grundstücksverkäufe vom neuen Baugebiet Am Weberanger in Mühlhausen sind die größte Einnahmensäule des Affinger Haushaltsplans. Das Geld ist aber noch nicht eingetroffen.

Plus Am Jahresende könnte fast eine Million Euro mehr in der Affinger Kasse liegen. Von den Investitionen ist erst die Hälfte umgesetzt. Das sorgt für Kritik.

Von Carmen Jung

Es gibt eine gute Nachricht für die Affinger Finanzen: Die Gewerbesteuer fließt viel besser, als es die Gemeinde wegen der Corona-Krise erwartet hatte. Sie rechnete mit 1,9 Millionen Euro Einnahmen. Doch schon Ende August waren über 2,2 Millionen Euro in der Kasse. Bis Jahresende könnten es bis zu 2,8 Millionen und damit fast eine Million Euro mehr werden, schätzt Jennifer Friedl von der Finanzverwaltung. Eitel Sonnenschein herrschte deshalb aber noch lange nicht am Donnerstag im Finanzausschuss, als Friedl ihren Zwischenbericht zum Haushaltsplan vorlegte. Es gab viel Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen