Affing kauft Luftreiniger für seine Schulen und Kitas

Plus Die Gemeinde Affing kauft für die Schulen und Kitas in ihrem Bereich Luftreinigungsgeräte. Die Kosten sind finanzierbar, weil sich ein anderes Projekt verschiebt.

Ein Vorhaben wird derzeit wohl in jedem Gemeinderat besprochen: der Kauf von Luftreinigungsgeräten für Schulen und Kindertagesstätten, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzuschränken. Im Affinger Gemeinderat gab es dazu am Dienstagabend einen mehrheitlichen Beschluss.