Affing plant einen Probebetrieb für den Waldkindergarten

Plus Das Landratsamt hat Nachbesserungen gefordert. Deshalb steht die Genehmigung für den geplanten Waldkindergarten noch aus. Es gibt noch Fragezeichen.

Im Affinger Osten ist ein Waldkindergarten geplant. Er soll auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern am Wäldchen, das "Mandling" genannt wird, entstehen. Eine Genehmigung durch das Landratsamt steht zwar noch aus, doch die Gemeinde bereitet sich bereits auf den geplanten Probebetrieb vor.