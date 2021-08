Affing-Anwalting

06:30 Uhr

Die Anwaltinger Kirche wurde genau vor 350 Jahren geweiht

Die Anwaltinger Kirche von der Südseite aus gesehen: Sie wurde an der Stelle der alten Kirche bis auf den Turm erbaut und am 30. August 1671, also vor genau 350 Jahren geweiht.

Plus Nach vier Jahren Bauzeit wurde die Kirche St. Andreas und St. Sixtus in Anwalting 1671 eingeweiht. In alten Aufzeichnungen ist auch die Rede von Konflikten mit Gebenhofen.

Von Josef Abt

Die Anwaltinger Pfarrkirche St. Andreas und St. Sixtus feiert Jubiläum. Am Montag, 30. August, ist es genau 350 Jahre her, dass sie nach rund vierjähriger Bauzeit feierlich eingeweiht wurde. So ist es niedergeschrieben in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1883 mit dem Titel "Bistum Augsburg – historisch und statistisch, beschrieben von Dr. Antonius Steichele, Erzbischof von München und Freising."

