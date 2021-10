Affing

vor 53 Min.

Anwalting: Doch Ja zu Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen

Plus Der Affinger Bauausschuss hat das Mehrfamilienhaus an der Lechfeldstraße erst befürwortet, dann abgelehnt. Nun kommt der Bauantrag vom Landratsamt zurück.

Von Carmen Jung

Zum dritten Mal befasste sich der Bauausschuss des Affinger Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung mit einem Mehrfamilienhaus, das in Anwalting an der Lechfeldstraße geplant ist. Das Projekt mit acht Wohneinheiten hatte das Gremium zunächst befürwortet, später jedoch wieder abgelehnt. Nun musste sich der Ausschuss auf Geheiß des Landratsamtes erneut mit dem Bauantrag auseinander setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen