Affing-Anwalting

18:38 Uhr

Pfarrer Jakob Zeitlmeir erhält in Affing Bürgermedaille in Gold

Plus Jakob Zeitlmeir ist seit 61 Jahren als Pfarrer tätig. In Affing wird er als "Vorbild für alle" gewürdigt. Warum es statt einer Medaille erst mal "nur" Torte gibt.

Von Christine Schmid-Mägele

Eigentlich hätte es schon vergangenes Jahr ein großes Fest werden sollen: der 90. Geburtstag und das 60. Priesterjubiläum – aber wie bei so vielen Dingen, habe die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, erläuterte Pfarrer Max Bauer in seiner Predigt in einem besonderen Gottesdienst. Zu den vielen Besuchern zählten auch Bürgermeister Markus Winklhofer und zahlreiche Gemeinderäte aus nahezu allen Affinger Ortsteilen. Und doch sei "Festwoche" in Anwalting: Am 2. Juni war Pfarrer Jakob Zeitlmeir 91 Jahre alt geworden und am 6. Juni 1960 hatte er in seiner Heimatgemeinde Anwalting Primiz gefeiert und war damit seit 61 Jahren als Pfarrer tätig.

Themen folgen