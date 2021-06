Das Dauergerüst am Kirchturm in Aulzhausen kommt im August weg

Plus Wenige Jahre nach der Sanierung fielen Gesimsbrocken vom Kirchturm in Aulzhausen. Die Suche nach der Ursache dauert. Woran das liegt.

Schon seit zweieinhalb Jahren ist der Kirchturm in Aulzhausen eingerüstet. Nach der Sanierung, die 2014 startete, waren wenige Jahre später erneut Schäden aufgetreten. Damit begann ein jahrelanges Ärgernis, das jetzt endlich beseitigt wird. Die Arbeiten laufen bereits. Auch wann das Gerüst wegkommt, steht schon fest. "Zeit werd's", sagt Pfarrer Max Bauer.