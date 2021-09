Affing-Aulzhausen

vor 52 Min.

Wohnanlage in Aulzhausen: Bauausschuss begeistert von Architektur

Nachverdichtung in Aulzhausen: An der Hauptstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen, dahinter sind drei Einfamilienhäuser geplant, wie das Modell der Bauträgergesellschaft Inloba zeigt.

Plus Ein Bauträger beantragt ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen in Aulzhausen. An der Hauptstraße ist aber noch mehr geplant. Wann gebaut wird.

Von Carmen Jung

Aulzhausen wächst - auch ohne Baugebiet. An der Hauptstraße plant eine Bauträgergesellschaft eine Wohnanlage mit acht Einheiten und drei Einfamilienhäuser. Das Projekt stieß am Mittwoch im Affinger Bauausschuss vor allem wegen seiner Architektur auf regelrechte Begeisterung. Nicht einig war sich das Gremium allerdings, was die Dimension anbelangt.

