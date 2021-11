Bei Unfall bei Affing gab es zwei Verletzte

Zwischen Frechholzhausen und Affing überholt ein Kleintransporterfahrer einen Traktor und zwingt einen Autofahrer zum Ausweichen. Fahrer und Beifahrerin werden verletzt.

Nicht eine, sondern zwei Personen haben sich in dem Auto befunden, das am Freitag zwischen Affing und Frechholzhausen in einen Unfall verwickelt war. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Wie berichtet, wollte der 22-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Fahrtrichtung Affing einen Traktor überholen. Dabei übersah er offenbar laut Polizei das Auto eines 23-Jährigen, der ihm entgegenkam. Der 23-Jährige wich nach rechts aus und fuhr gegen das Tor des Wasserhauses. Ob es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, war bei der Polizei nicht zu erfahren.

Fahrer und Beifahrerin laut Polizei leicht verletzt

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso seine 24-jährige Beifahrerin. Während diese in die Augsburger Uniklinik gebracht wurde, brachte der Rettungsdienst den 23-Jährigen ins Friedberger Krankenhaus. Ist am Unfallort davon auszugehen, dass eine Person stationär im Krankenhaus behandelt werden muss, gilt sie bei der Polizei als „schwer verletzt“, sonst spricht sie von „Leichtverletzten“. (bac)